法證先鋒V｜蔡思貝私下6手袋收藏　楊秀惠曾送CHANEL袋：可用一世

【蔡思貝手袋｜法證先鋒V】TVB劇集《法證先鋒V》自開播以來便成為城中熱話，早前更有討論區為劇中女演員根據美貌排名，設了一個美女排行榜，在劇中與袁偉豪有感情線的蔡思貝排名出乎意料的高，僅次於蔡潔位列第二位！

蔡思貝在劇中散發出獨有氣質，而私下的她原來是個貼地慳妹，近年靠努力及慳錢成功上車榮升業主，但生活依舊節儉，平日入手的手袋很多都是小資品牌，相當貼地！蔡思貝曾獲好姊妹楊秀惠贈送CHANEL手袋，蔡思貝就直言：「我可以用一世」！



【蔡思貝手袋｜法證先鋒V】蔡思貝在劇集《法證先鋒V》中散發出獨有氣質，而私下的她原來是個貼地慳妹！（《法證先鋒V》劇照）

現年31歲的蔡思貝於2013年參選港姐，並贏得亞軍而入行。蔡思貝曾透露在初入行時只住200呎單位及睡在碌架床，但近年就成功上車做業主，買樓又買車位，從舊樓搬到獨立屋，不少網民質疑她忽然富貴可能是被人包養！不過，好姊妹賴慰玲、何雁詩就曾在綜藝節目《Mean Talk》中力證蔡思貝今日所擁有的是靠自己「慳慳埋埋」所得！

【蔡思貝手袋｜法證先鋒V】現年31歲的蔡思貝於2013年參選港姐，並贏得亞軍而入行。（sisleychoi＠IG）

法證先鋒V｜蔡思貝曾獲楊秀惠送CHANEL手袋 直言可用一世

而事實上，蔡思貝的確是一位貼地慳妹，日常生活相當節儉之餘，所入手的手袋大多都是出自小資品牌，難得地擁有一個CHANEL經典款手袋竟是由好姊妹楊秀惠所送？面對「被人包養」的傳聞，蔡思貝不但沒有介意，還開玩笑指：「我都說我經常被人包啦，咪就是楊秀惠這些富婆包起我囉」！

【蔡思貝手袋｜法證先鋒V】蔡思貝曾獲好姊妹楊秀惠贈送CHANEL手袋！（sisleychoi＠IG）

事緣是在2019年，蔡思貝28歲生日時獲好姊妹楊秀惠送上一個CHANEL BOY系列手袋作生日禮物，蔡思貝收到時，抱著包包甜蜜地說：「我可以用一世，跟她的友誼一樣都可以一世」！

【蔡思貝手袋｜法證先鋒V】蔡思貝28歲生日時獲好姊妹楊秀惠送上一個CHANEL BOY系列手袋作生日禮物！（sisleychoi＠IG）

法證先鋒V｜貼地慳妹蔡思貝私下平民手袋盤點 鍾情Marc Jacobs、 Michael Kors

作為貼地慳妹的蔡思貝，私下就鍾情小資女品牌手袋，可說是 Marc Jacobs 與 Michael Kors 的忠實粉絲！《01女生》為大家盤點貼地女神蔡思貝私下5大平民手袋收藏，小資女們也可跟著入手！

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Marc Jacobs The J Link shoulder bag

蔡思貝揹著的這款手袋是出自 Marc Jacobs 的 The J Link shoulder bag！手袋的方正形狀跟蔡思貝的爽朗個性相當匹配，黑金配色型格得來不失高雅時尚感，手袋兩側採用繩結作裝飾，令手袋略帶悠閒感，適合配襯不同的時尚配搭，可用於各種場合，價錢$4,000有找，相當親民！

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Marc Jacobs The J Link shoulder bag（sisleychoi@IG）

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Marc Jacobs The Mini Leather Tote Bag

同樣出自 Marc Jacobs 的 The Mini Leather Tote Bag，相信大家對這款 Tote Bag 絕對不陌生，這是品牌的經典袋款之一！手袋採用粒面皮革製造而成，為女生提供足夠的收納空間，可放置外出所需物品，相當方便！手袋設計簡約，簡單地印上「THE TOTE BAG」與品牌標誌，不過依然充滿時尚感，而且容易配搭，相當百搭易襯！

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Marc Jacobs The Mini Leather Tote Bag（sisleychoi@IG）

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Michael Kors Whitney 單肩包

Michael Kors Whitney 單肩包採用羊皮革製造而成，绗缝設計線條簡潔，精緻而時尚，方正設計充滿個性，有助突顯知性氣質，散發獨有魅力！手袋設計簡約不浮誇，帶有平穩踏實感，用於上班穿搭也是個不錯的選擇！

法證先鋒V｜蔡思貝手袋收藏：Michael Kors Whitney 單肩包（sisleychoi@IG）

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