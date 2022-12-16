冬日保暖必備！5大別具設計感毛衣推介 CHANEL時尚、Prada顯瘦

名牌毛衣推介2022｜冬季衣櫃必備的時尚單品，絕對是「毛衣」，尤其接下來幾天的溫度更降至單位數，更想換上舒服又保暖的毛衣！而且高質且充滿設計細節的毛衣，再搭配上不同服飾單品，都能打造出冬天專屬的慵懶時尚。這個秋冬，不同品牌都有別具特色的毛衣，包搭：CHANEL、CELINE、Loewe等都將該品牌特色融入其中，以下5款更是顯瘦之選！



名牌毛衣推介1｜CHANEL高領毛衣 HK$29,100

名牌毛衣推介1｜CHANEL高領毛衣 HK$29,100（CHANEL官網）

怕冷女生必備！CHANEL的這款毛衣採用了高領設計，可為頸部保暖，而毛衣顏色主色調是溫暖的米色﹐再佈滿了由粉紅、藍及綠色的雙C經典標誌，更添冬日活力感！毛衣更有不規則的珠片作點綴，當穿著毛衣在陽光下走動時，會有閃閃的光芒，相當時尚！

名牌毛衣推介2｜Gucci 通花羊毛短身毛衣 HK$8,800

名牌毛衣推介2｜Gucci 通花羊毛短身毛衣 HK$8,800（Gucci官網）

Gucci這款奶白色毛衣別具設計感，以Gucci的雙G標誌及菱形通花為主要設計，相當引人注目！而且採用短身設計，在天氣舒適時可以單穿，再配上低腰牛仔褲，微露腰線；或是在天氣冷的時候在毛衣內疊穿深色襯衫，露出襯衫領，能更突出通花圖案，同時更顯年輕活力！

名牌毛衣推介3｜Prada 羊毛混羊絨V領毛衣 HK$13,100

名牌毛衣推介3｜Prada 羊毛混羊絨V領毛衣 HK$13,100（Prada官網）

冬季同樣可以露出纖瘦的小蠻腰，Prada的這款短版毛衣，採用修腰剪裁可更突出腰部曲線，讓女生們在不經意間顯露完美身材。而且加上低胸V領及羅紋針織飾邊設計，在視覺上更有顯瘦效果，另外毛衣選用了羊毛很保暖，不過在天氣冷的時候，也可以在裡面增添保暖衣物，也相當時尚！

名牌毛衣推介4｜CELINE羊絨羊毛混紡運動風格毛衣 HK$ 12,500

名牌毛衣推介4｜CELINE羊絨羊毛混紡運動風格毛衣 HK$ 12,500（CELINE官網）

冬日運動風選這件！CELINE的這款毛衣是由米白色配上黑色品牌經典標誌，以及採用了寬鬆及落肩設計，不僅穿著舒適，又帶有冬日慵懶感！短版剪裁再配上可調校索繩，當索緊時可以微露腰線更突顯身材曲線！再配上運動褲或緊身牛仔褲，營造出隨性的冬日運動風！

名牌毛衣推介5｜Miu Miu 羔羊毛毛衣 HK$10,400

名牌毛衣推介5｜Miu Miu 羔羊毛毛衣 HK$10,400（Miu Miu官網）

喜歡可愛風格的女生可以看看這款！Miu Miu的這款淺藍色羔羊毛毛衣，經典圓領及對比色羅紋針織飾邊，是非常溫暖的一款，而採用橫間設計配上品牌經典標誌及小愛心，少女感十足！下身可以配上緊身黑色褲，以上寬下窄的穿搭，會有更顯瘦的效果！