Chloé推出My Melody系列迎兔年！手袋、衛衣不能錯過　可愛度滿分

即將迎來2023兔年，早前Chloé推出了農曆年限定聯名系列，竟然是與Sanrio聯名推出了My Melody限定款式，喚起不少女生的少女心！這次聯名為My Melody的招牌粉色帽子換上多款可愛又「熱鬧」氛圍帽子，再融合針織和英式刺繡圖案，將My Melody的活潑可愛與Chloé的設計美學完美結合！



中國女星林允率先換上Chloé x My Melody聯名系列的粉色衛衣、編織水桶手袋（Chloé）

這次Chloé x My Melody的聯名系列，除了是因為來年是兔年外﹐還有一個有趣的源起，Chloé的創意總監Gabriela Hearst恰巧與My Melody於同一年誕生！Gabriela Hearst更曾分享過幼年時期的她，對於My Melody的善良、甜美形象，留下深刻印象，正正是這樣的童年回憶，讓她有了這次聯名系列的想法。

Chloé x My Melody聯名系列：Woody Tote Bag

Chloé的這款亞麻帆布手袋本身就是品牌的熱賣款，這次創意總監Gabriela Hearst為兩個尺寸的手袋（SMALL/MEDIUM）都加入了換上新帽子的My Melody，而且手袋的背面竟是她的背影，可愛度大大提升！另外此款手袋同樣可以換上肩揹帶，轉換多種揹法。

Chloé x My Melody聯名系列：Woody Basket

Chloé的另一款編織水桶手袋同樣融入兩款My Melody皮革貼片，其中一款更是搭配了色彩繽紛的毛線球，以及為My Melody換上了藏藍色及花花圖案新帽子，更添童趣！而這款手袋除了Chloé標誌性的寬手提帶外，還有一條長皮革肩揹帶，方便轉換多種揹法。

Chloé x My Melody聯名系列：針織上衣/T-shirt/衛衣

這次聯名系列其一特點是創意總監Gabriela Hearst為My Melody設計的帽子，都是運用了針織刺繡，這也是她自2021年秋冬系列首秀的針織洋裝以及2022春季的英式刺繡後，再次運用在My Melody新帽子上，相當別緻！而這次則將My Melody以刺繡方式出現在針織上衣、T-shirt、衛衣、帽子等，非常可愛又溫暖！

Chloé x My Melody聯名系列：配飾

除此之外，這次Chloé x My Melody聯名系列所推出的配件，也很值得入手！除了可愛的形象外，Chloé更與Mifuko以及Silai Wali等非營利組織合作，委託當地婦女手工編織Woody水桶手袋及吊飾，並提供及保障她們得到相對應的報酬，在這個喜慶新年換上新手袋和配飾的同時，更加添多一份意義！