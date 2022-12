聖誕購物優惠｜TWIST秋冬優惠低至3折！Burberry、Prada、Chloé

【聖誕購物優惠|TWIST優惠】臨近聖誕,大家想到購買什麼聖誕禮物嗎?TWIST全線分店及eShop 將於2022年12月5日進行秋冬減價折扣優惠,大家可以最低3折起入手各大奢侈品牌MARC JACOBS、TORY BURCH、 CHLOE、ALEXANDER MCQUEEN、PRADA、FENDI、MIU MIU、MOSCHINO、VALENTINO 等等多款精選名牌手袋及配飾,有興趣的女生切勿放過是次優惠!



【聖誕購物優惠|TWIST優惠】TWIST 2022 秋冬折扣精選貨品低至3折!(官方圖片)

聖誕購物優惠|TWIST 2022 秋冬折扣精選貨品低至3折!

由今年12月5日(星期一)起,於TWIST各大分店(尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店)將會進行秋冬折扣優惠。此外TWIST eShop亦同步進行,大家可到網址查閱有關優惠,網店減價貨品於發售當天中午12時開始。

聖誕購物優惠|1.MICHAEL KORS Jet Set Card Holder

MICHAEL KORS的皮革時尚單品一直都深受女生歡迎,除了款式充滿時尚感,而且價格上比起其他品牌更容易接受,因此成為不少小資女入門名牌的熱門品牌之一。這個Card Holder簡直是「不買對不起自己」,原價$1,500 是次TWIST秋冬優惠激減至$450,近期想買銀包或卡套的女生不妨考慮一下。

MICHAEL KORS 原價 $1,500 折後價 $450 (70% off)(官方圖片)

聖誕購物優惠|2. See By Chloé Hana Small Cross Body Bag

See By Chloé作為Chloé的副綫品牌,其定位主打年輕少女,又不失Chloé的高級感,且價錢相比Chloé更友好。Hanna系列是以光澤皮革製,包身採用了近年火熱的馬鞍包設計,再配上See By Chloé經典標誌性圓環及編織皮革製成的鑰匙扣,優雅度滿分。

See By Chloé Hana Small Cross Body Bag 原價 $4,450 折後價 $1,780 (60% off) (官方圖片)

聖誕購物優惠|3.BURBERRY Leather handbag

Burberry手袋簡直是藝人收割機,如本土人氣男子組合Mirror成員姜濤亦是其中一名。這款手袋採用了手工絎縫羊皮為主要面料,裝飾金屬充滿品牌特色的字樣,而且配有可調節皮革肩帶,個子矮小女生都毋須擔心。是次TWIST秋冬優惠僅售 $4,120,因此是一款性價比十分高的手袋。

BURBERRY Leather handbag Never worn Beige 原價 $10,300 折後價 $4,120 (60% off)(官方圖片)

聖誕購物優惠|4. BALENCIAGA Hourglass XS Top Handle Bag in Pink

BALENCIAGA近年所推出的袋款都是偏向現代感、具有創意的。至於這款是以輪廓及光滑的線條為特點,袋的結構上充滿了極簡主義亦不失時尚感,而且粉色手袋比想像中易搭配,反而搭配起來帶有一股清新感,耐看不俗氣;簡單穿上一條白色連身裙或是淺藍色牛仔褲,即時變身成為甜美溫柔小女生。

BALENCIAGA Hourglass XS Top Handle Bag in Pink 原價 $18,900 折後價 $9,450 (50% OFF)(官方圖片)

▼▼▼【按圖看】聖誕購物優惠|TWIST 2022 秋冬 Final Sale LAST CALL!▼▼▼

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準,如有任何更改,恕不另行通知。 減價貨品數量有限,售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議,一切均以TWIST之最終決定為準。