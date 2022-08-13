盤點5品牌中型帆布袋！CP值最高Chloé中號Woody Tote $8900入手

2022名牌帆布袋 | 近年品牌小廢包因為迷你時尚的外型十分流行，但說到實用性，中型帆布袋絕對比較划算。各大名牌也紛紛推出帆布包迎合市場需求。以下盤點5款2022年度推出的名牌帆布袋，逐一比較其優勢和價格。



2022名牌帆布袋 | 1. Celine Cabas Thais $13,500

2022名牌帆布袋 | Celine拉菲草緹花TRIOMPHE及小牛皮大型CABAS THAIS手袋（Celine官網圖片）

Celine最近推出不少新款手袋，其中Cabas Thais屬於較大容量的手袋。除了南法風情洋溢的春夏膠囊系列PLEIN SOLEIL，還有其他花款。Celine Cabas系列向來人氣高企，而最新的Cabas Thais散發著盛夏輕盈渡假氣息。它的設計簡約，麻布質感配上小牛皮手環、大Logo和扁平內袋，尺寸為41x28x17cm，適合遠行和旅遊時攜帶。

大小適中的Cabas Thais帆布袋能容納水壺和長銀包這些不在話下，由於此袋由為牛仔布和拉菲草製成，質料較堅挺粗糙，因此就連裝下手提電腦、書本般的厚重物品也不成問題。

2022名牌帆布袋 | 2. 中碼 DIOR BOOK TOTE 手挽袋 $26,500

2022名牌帆布袋 | 2. 中碼 DIOR BOOK TOTE 手挽袋 ＄26,500（DIOR官網圖片）

Dior Book Tote 手挽袋是 Christian Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計的款式，在意大利製造。尺寸為36.5 x 28 x 17.5 厘米，比剛才的Celine款稍微短一點，高度與厚度則相約，同樣可容納所有日常必需品。綴以全幅藍色 Dior Oblique 主題圖案刺繡和「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，可手提或肩背，十分方便。

2022名牌帆布袋 | 3. Chloé 中號 Woody Tote 手提袋 8,900

2022名牌帆布袋 | 3. Chloé 中號 Woody Tote 手提袋 ＄8,900（Chloé官網圖片）

Chloé medium Woody Tote 採用抗衝擊力較低的亞麻帆布製成，飾有閃亮的小牛皮條，寬敞的內部隔層包括一個實用的平口袋。外觀有對比鮮明的垂直皮革條帶和 Chloé 標誌。緞帶同樣採用堅韌的亞麻製成，上肩保證舒適和紮實。尺寸是37 x 26 x 12 厘米，肩帶長度為25厘米，是三款裡面外表看起來最輕巧的一款。而且皮革條帶的顏色選擇眾多，包括：天藍色、淺啡色、黑色、淺粉紅、灰藍色和棕紅色。袋身亦有帆布藤色、咖啡色和灰黑色可供選擇。

2022名牌帆布袋 | 4 BURBERRY 雙色調帆布及皮革中型 Freya 托特包 ＄11,500

2022名牌中型帆布袋 | 4 BURBERRY 雙色調帆布及皮革中型 Freya 托特包 ＄11,500（BURBERRY官網圖片）

此款Tote Bag為義大利製造，採用棉質帆布和正面壓縫皮革製成，正面口袋飾有品牌 Horseferry 印花。尺寸為40 x 16 x 30厘米，皮製頂部提柄長度為21cm，適合手提或肩揹。外層是棉質的，飾邊用料為小牛皮革。結構層面，袋設有1個外部磁扣開口翻蓋口袋、1個內部拉鍊口袋和1個內插袋，按扣便能開口。手繪塗漆邊緣和亮澤的金屬配件令袋身整體感覺更華麗。此款Tote Bag有三種顏色可選：自然色／棕褐色，黑色／棕褐色和純黑色。

2022名牌中型帆布袋 | 5 LOEWE 提花小牛皮小號 Anagram 手提包 $16,950

2022名牌帆布袋 | 5 LOEWE 提花小牛皮小號 Anagram 手提包 $16,950（LOEWE官網圖片）

這款Anagram迷你托特包實用且具有大容量，小牛皮頂部提把手提或手工編織的較短提把來攜帶皆可。 此袋採用帆布緹花拼小牛皮精製製成，正面飾有巨大的 Anagram，並附有小牛皮帶扣及兩個內部插袋。顏色是亞麻色/棕褐色，非常百搭！