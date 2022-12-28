Bottega Veneta手袋2022｜12款牛油果綠新品推介　經典枕頭包必收

Bottega Veneta手袋2022｜綠色繼續是近年大熱時尚配色，尤其是在12月這個聖誕月份，女生們也紛紛入手紅色、綠色等充滿節日感色調的時尚單品！深受女生喜愛的意大利著名皮革品牌 Bottega Veneta，最近為一系列經典單品換上「牛油果綠」新色調，《01女生》為大家整合10款Bottega Veneta牛油果綠新品推介，女生們趕快入手吧！



Bottega Veneta手袋2022｜深受女生喜愛的意大利著名皮革品牌 Bottega Veneta，最近為一系列經典單品換上「牛油果綠」新色調！（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2022｜Cassette HK$23,900

Bottega Veneta 的編織袋款向來聞名，經典袋款 Cassette 採用小牛皮製造而成，編織格紋設計，款式簡約但不失細節，亦能完美彰顯品牌工藝！方正袋型個性感十足，有助散發獨有魅力。手袋款式中性、容易配搭不同時尚單品，打造各種時尚風格，亦適合用於不同場合！

Bottega Veneta手袋2022｜Cassette HK$23,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2022｜Large Classic Intrecciato Tote Bag HK$38,900

春夏季「小廢包」成大熱，來到今年秋冬掀起了一陣「大手袋」熱潮，如果還未決定入手哪一款，Bottega Veneta 的 Large Classic Intrecciato Tote Bag 可能是你的不二之選！這款編織手提包容量夠大之餘，亦同樣採用了品牌經典編織技術，手袋內附可拆卸拉鍊口袋，貼心設計讓女生們可妥善收納日常小物。

Bottega Veneta手袋2022｜Large Classic Intrecciato Tote Bag HK$38,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2022｜Teen Jodie HK$27,900

Teen Jodie 亦是Bottega Veneta其中一個大受女生歡迎的袋款，手袋設計當然少不了編織工藝，再配上肩背處的扭結設計，增添細節特色，加上「餃子包」的袋型擁有著鮮明的輪廓，相當別緻，實在令人愛不釋手，絕對值得收藏！

Bottega Veneta手袋2022｜Teen Jodie HK$27,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2022｜Medium Knot Bucket HK$21,900

剛剛提到「大手袋」是今個秋冬的時尚潮流，除了以上推介的 Large Classic Intrecciato Tote Bag 外，這款 Medium Knot Bucket 也值得入手！同樣擁有很大容量，水桶包袋型別具特色，但袋身就採用了光滑牛皮面，編織細節就放了在肩帶上。

▼▼▼按圖看更多Bottega Veneta 牛油果綠色新品推介▼▼▼