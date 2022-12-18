4個聖誕樹打卡技巧！拍整棵聖誕樹out　抱著小型聖誕樹超可愛

聖誕節當然不少得打卡，肉眼看聖誕樹的確很有節日氣氛，但一拍照就變得異常生硬，尷尬癌都跑出來了。而且人群非常多，照片看上去雜亂無章，毫無美感。其實只要掌握到竅門，要拍出有質感的聖誕打卡照一點也不難，大家不妨參考一下以下的4個小技巧！



聖誕打卡技巧1 | 聖誕樹填滿背景

只要掌握到竅門，要拍出有質感的聖誕打卡照一點也不難。（IG @yerisely）

在商場裡面的大型聖誕樹面前打卡，當然想盡力拍到整顆聖誕樹。不過這樣鏡頭裡面的我們就會變得非常細小，而且也會拍到聖誕樹以外、沒有聖誕氣氛的佈景，大煞風景！其實我們並不用呆呆站在聖誕樹旁，只需要將畫面放大至聖誕樹的其中一部分就可以了。

聖誕樹集中在左邊的六格，甚至直接填滿相框。（IG @thejdiary）

首先，打開原相機的九宮格，將聖誕樹集中在左邊的六格，甚至直接填滿相框，當作背景。然後被拍者可以站在中間或偏側的位置，只拍到半身就可以了。如果能加上一些不經意的小動作就會更自然好看了！

不喜歡露臉的女生們也可以選擇背對鏡頭蹲下，然後由上往下俯拍，人物和聖誕樹各佔畫面的一半。（IG @yerisely）

再不然，也可以把人物框在右下四格，令聖誕樹和人物的比例約為3：4左右，高級氛圍感立刻跑出來！不喜歡露臉的女生們也可以選擇背對鏡頭蹲下，然後由上往下俯拍，人物和聖誕樹各佔畫面的一半，構圖簡單豐富。而且如果拍一點點臉的話，俯拍可以顯瘦，也能拍到一點面部輪廓和彎彎的眼睫毛，增加可愛感和女人味。

俯拍可以顯瘦，也能拍到一點面部輪廓和彎彎的眼睫毛，增加可愛感和女人味。（IG @yerisely）

聖誕打卡技巧2 | 壓低手機向上取景

只要把手機壓低並向上取景，只拍半身就能完全避開人群了。（IG @thejdiary）

大型聖誕樹景點必定人流眾多，想拍半身照卻又不想拍到太多陌生人的話，這個小技巧就非常適合你了！因為人群只會集中在聖誕樹下方，所以只要把手機壓低並向上取景，只拍半身就能完全避開人群了！不但能能拍下整棵聖誕樹，又可以突顯人物。

聖誕打卡技巧3 | 拍聖誕樹的局部

如果聖誕樹不是太高的話，只拍上半部分也很好看。（IG @dlwlrma）

把鏡頭放大，拍聖誕樹的局部就已經聖誕氣氛感濃厚了。只拍聖誕樹其中一側的話，可以嘗試蹲著，然後更換不同的手勢，像是托下巴、摸臉、假裝不看鏡頭、抬頭許願等。只要眼神可以自信一點，拍出來的照片也絕對不會差到哪裡去。如果聖誕樹不是太高的話，只拍上半部分也很好看。

拍聖誕樹的局部就已經聖誕氣氛感濃厚了。（IG @thejdiary）

聖誕打卡技巧4 | 抱著小型聖誕樹

矮矮的小聖誕樹光看已經非常可愛，女生們可以直接抱著它。（微博 @張鈞甯）

矮矮的小聖誕樹光看已經非常可愛，女生們可以直接抱著它，就像抱著小動物一樣，更顯溫柔可愛感！