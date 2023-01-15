FENDI和Tiffany & Co.破天荒聯乘！Baguette Bag月頭上架已售罄

為慶祝Fendi標誌性 Baguette Bag 推出 25 週年，其在2022紐約秋冬時裝秀中與Tiffany & Co.攜手推出一系列Tiffany Blue的限量Baguette Bag。FENDI 及 Tiffany & Co. 聯名袋款於今年1月頭正式上架，不少時尚名人、明星都紛紛用上這款手袋，以下與大家率先看看這個破天荒聯乘絕美包款吧！



1. Baguette Tiffany Blue 皮革製FENDI聯名包款 HK$42,500

Baguette Tiffany Blue 皮革製FENDI聯名包款 HK$42500（Fendi官網）

其中一款聯名款將FENDI的經典招牌手袋Baguette換上Tiffany Blue顏色的光滑皮革製成，保留純銀FF勾扣之餘，亦在Logo上加有描繪雙T圖案的Tiffany Blue琺瑯。手袋旁飾有Return To Tiffany的圓形墜飾，包內刻有「The Tiffany Baguette」字樣的純銀標籤，細節滿分！而且手袋更附有可拆卸的手提把和肩帶，一袋三用的設計相當實用。韓國女團(G)I-DLE的雨琦就示範了斜背的揹法。

2. Baguette Tiffany Blue 真絲製FENDI聯名包款 HK$42500

Baguette Tiffany Blue 真絲製FENDI聯名包款 HK$42500（Fendi官網）

另一款同樣是Tiffany Blue顏色，以真絲緞面布料製成，袋身看上去充滿光澤感。Logo位置綴有雙T圖案，低調又不失優雅！近日Netflix大熱劇集《今際之國的闖關者2》的三吉彩花手上拿著的正是這款手袋！

3 Nano Baguette吊飾小廢包 HK$25,800

Nano Baguette吊飾小廢包 HK$25800（Fendi官網）

小巧可愛的Nano Baguette吊飾小廢包當然最吸引一眾女生的眼球了！設計與Baguette手袋相同，一樣有FF勾扣和Return To Tiffany的圓形墜飾，只是手袋縮小至一個手掌的大小，尺寸為6.5 x 3.5 x 11 cm。Nano Baguette吊飾小廢包附有一條Return To Tiffany鏈條手柄，可以手提，包內還有一個平貼信用卡内袋可以收納現金或卡。這款袋有2款質地供選擇，分別是：光滑皮和真絲緞面。義大利時尚KOL Chiara Ferragni 更有一set真絲面聯名手袋！

4. Pico Baguette Charm HK$18,354

Pico Baguette Charm HK$18,354（Fendi官網）

這款Pico Baguette Charm是Baguette手袋設計演變成的迷你吊飾，一共三種顏色，包括：經典Tiffany Blue、棕色和粉紅色。這個迷你手袋還可以打開，非常可愛！不論是掛在袋上作造型裝飾還是收藏均可以。現時在US官網售$2350，即港幣約$18,354。

Tiffany & Co. 自家其下的製作商Rhode Island workshop製作的純銀Baguette手袋。

除了這些以外，還有一款聯名系列未上架，就是由Tiffany & Co. 自家旗下的製作商Rhode Island workshop製作的純銀Baguette手袋，該手袋重 5.2 磅，以名為「Chasing」的傳統銀匠技術手工雕刻，需時4個月。袋面綴有義大利國花百合花與紐約州州花玫瑰的圖案，分別代表義大利品牌FENDI和美國紐約品牌Tiffany & Co.，呼應這次兩大品牌的聯名合作。