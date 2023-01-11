2023兔年｜4大品牌新年限定商品！LOEWE可愛又實用、BURBERRY時尚

2023兔年｜每逢農曆新年，各大時尚品牌都紛紛推出應節限定商品，除了喜氣洋洋的服飾和家品外，該年的生肖相關商品亦吸引不少人爭相入手！而即將迎來的是兔年，不少品牌都將活潑俏皮的兔仔元素融入其中，像是早前推介過的Chloé與My Melody聯乘推出一系列產品，亦有不少品牌將可愛的兔耳或以兔仔造型的設計，帶來別出心裁的手袋，一起來看看這些讓人心動的設計！



BURBERRY - Rabbit Quilted Leather Small Lola Bag HK$18,500

BURBERRY - Rabbit Quilted Leather Small Lola Bag HK$18,500（Photo Source:BURBERRY)

BURBERRY將可愛兔子融入在品牌人氣手袋Lola Bag中，黑色的袋身配上黑線以絎縫方式，將一對對正在對視的兔子呈現出，低調又不失時尚感！而這款同樣除了有手提位外，還會附上金色的金屬鍊，輕鬆變換不同的揹法，來配合各種穿搭！

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LOEWE - Hammock Nugget bunny in nappa calfskin HK$25,150

LOEWE的兔年限定商品更是不容錯過！以Hammock系列手袋為基礎，在手袋頂部加上加上打結設計，呈現出兔子的耳朵，應節又不突兀，即使是過了兔年後繼續使用也不奇怪！這款Hammock Nugget手袋，採用Nappa小牛皮革革制成，與Hammock系列手袋一樣，都是可以手提、斜挎和肩背，以及品牌獨有手袋造型，更是讓人無法抗拒！

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ANTEPRIMA/WIREBAG - ANIMALE RABBIT STANDARD crossbody WIREBAG HK$2,995

ANTEPRIMA/WIREBAG同樣以兔子為靈感，在經典的的MINI STANDARD WIREBAG中飾上兩片可愛的兔耳朵和立體圓尾巴﹐將活潑的兔子完美詮釋出來。而這款手袋共推出了金緻色和優雅的棕色，很適合在喜慶節日中使用，以及手袋除了圓形手提位外，都附有金屬長鍊，輕鬆變換成斜挎或肩背。

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Tory Burch - Mini Reva The Rabbit Bag HK$6,950

Tory Burch - Mini Reva The Rabbit Bag HK$6,950 （Photo Source:Tory Burch）

Tory Burch將小兔子Reva換上了Monogram圖案衣服，手拿利是封及口袋放著紅蘿蔔鎖匙扣，不僅應節更非常可愛！而兔子的本體採用了馬海毛混紡打造出，不僅精美像真度極高，而毛毛質感更是很親膚舒服，讓人愛不釋手！

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