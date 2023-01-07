【CHANEL｜中古手袋】近幾年復古熱潮持續不斷，中古手袋亦越來越多人開始接觸，除了能以較相宜價格入手名牌手袋，更有機會買到已停產的絕版手袋，單單這兩點已經讓不少女生心動！而其中就以CHANEL手袋最熱門，尤其近年品牌幾乎年年加價且大熱袋款長期供不應求，所以不少人都轉投中古手袋市場！這次記者親自去到位於銅鑼灣的Little and more中古店，精選5款CHANEL經典或是已經停產的中古手袋！



CHANEL中古手袋推介｜CHANEL Vintage Diana Bag 22cm /Diana Bag 25cm HK$39,800 / HK$35,800

提到CHANEL中古袋就不能不提到Diana Bag，這款手袋曾是已故戴安娜王妃過去常於公開場合使用，因此將它命名為Diana Bag。而Diana Bag的外型與常見的Classic Flap很相似，同樣是以半垂蓋設計，但它採用圓弧線條整體更優雅。Diana Bag只有22cm和25cm兩種尺寸，現在已經都停產絕版了﹐所以不少人只要看到中古店有貨就會直接入手，非常搶手！

CHANEL中古手袋推介｜CHANEL Vintage Chain Bag（奶油白色）HK$59,800

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充滿少女感的淺色系手袋依然大熱！CHANEL中古手袋中的這款鏈條手袋，是很有氣質又溫柔的奶油白色，再配上經典的編織皮穿鍊和雙C標誌手袋扣。而且內裡容量都有很充足，裝好一般日常外出要帶的東西都沒問題，另外這款手袋同樣可以通過調整鏈條的長度，來轉換不同揹法，輕鬆搭配出不同造型！

CHANEL中古手袋推介｜CHANEL Vintage Bucket Bag HK$12,800

集復古、可愛和實用於一身的CHANEL中古化妝箱，以高身設計配上大大的雙C標誌，整體設計簡約！而這款化妝箱推出過多款顏色，如果大家有心儀顏色不妨慢慢找或是請店家幫忙留意。在實用方面除了容量完全不用擔心外，這款手袋因為原身是化妝箱只有一般手拿位，但可以自行配一條同色系的編織皮穿鏈，就可以變成單肩或斜背了，同樣也是可以請店家幫忙配皮穿鏈的！

CHANEL中古手袋推介｜CHANEL Vintage 17 Mini HK$19,800

CHANEL中古全垂蓋迷你手袋，比較一般半垂蓋會再罕見些，在中古市場也是大熱袋款！而且這款手袋也是近年很流行的「小廢包」，但不要小看它的容量，因為它採用底部寬身再往上收窄的設計，所以一般手機、錢包、鑰匙、唇膏的小物件都能裝下，在「小廢包」中也是很實用的一員！

CHANEL中古手袋推介｜CHANEL Vintage 布面鏈條手袋 HK$28,800

CHANEL除了皮革款手袋外，採用特別質料的布面手袋都很受歡迎。尤其這款手袋外型是採用了Chanel Classic Flap，再配上全金屬的手袋鏈，以及經典的雙C標誌手袋扣，整個設計時尚又優雅。而且大容量的設計，也讓它深受不少上班族女生喜愛！