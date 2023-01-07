2023年度代表色穿搭教學　4種萬歲洋紅開運配色　寓意新年新氣象

先前，Pantone 公布了 2023 年的代表色「Viva Magenta 萬歲洋紅」，以充滿活力的大自然色澤作為主題，希望大家在新的後疫情時代裡能夠大方展現自我；另外官方也表示近幾年人們逐漸拋開包袱，多元文化與反叛精神是這個世代下的寶貴產物。



Viva Magenta 萬歲洋紅是屬偏暖的色系，同時也代表自然萬物的活力與生命力。今天 Dappei 分享 4 種萬歲洋紅的配色秘訣，新的一年穿搭也要有新氣象！

4種萬歲洋紅穿搭配色示範。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 類色系搭配

推薦色：粉、紫

鮮豔的萬歲洋紅屬於高飽和的色系，對於比較保守的人來說可能會覺得難以駕馭，建議以基本的類色系搭配著手。介於紅、紫之間的萬歲洋紅，類色系推薦淡雅的櫻花粉與薰衣草紫，兩個飽和度較低的淺色系能夠營造唯美氛圍，而萬歲洋紅的點綴更畫龍點睛效果，既不突兀還有提亮整體視覺的效果，讓色彩更有層次豐富。

2. 跳色系搭配

推薦色：灰白黑、牛仔藍

若平時習慣著無色系搭配的搭黨們，想要嘗試萬歲洋紅不妨試試跳色技巧，在整體和諧的 one-tone 穿搭中挑一小物或單品使用亮色的萬歲洋紅，就像是在白紙黑字上塗上一點色彩般，吸睛顯目但不過度複雜。這樣的配色技巧既能保有無色系或丹寧藍等潮流穿搭信仰，同時也能展現 2023 新時尚！

同場加映：12款精品手袋推介 DIOR Book Tote、PRADA水晶袋超閃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 30

3. 撞色系搭配

推薦色：綠、藍、黃

對於本身喜歡大膽、前衛穿搭的搭黨們來說，撞色系的搭配技巧一定不陌生，透過幾個高飽和且看似不和諧的色彩來打造吸睛效果，相當適合出席派對或是用來塑造個人特色。而本身就屬高飽和的萬歲洋紅推薦搭配正綠色、藍色和黃色等色系，最直接可藉由各單品來堆疊色彩；更進階則推薦挑選拼布設計款，除了顏色還可翻玩幾何圖形，打造亂中有序的效果。

同場加映：日女4個保暖顯瘦穿搭 毛絨外套遮肉不臃腫 大頸巾秒變小顏神器（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

4. 螢光系搭配

推薦色：金屬色、螢光色

想要挑戰更奔放的風格嗎？那就來試試螢光系搭配。萬歲洋紅是取自大自然色調作為靈感的顏色，將之與人工色系相搭配會有意想不到的時尚效果，推薦如金屬銀、金色，或是浮誇的螢光亮色系都很合適，年末的主題派對可以考慮以這樣的搭配當作戰服，包準是派對女王！

Dappei 結語：

不知道大家喜不喜歡 2023 的年度色，今年以浪漫唯美的常春藤紫度過，明年的萬歲洋紅更是代表生命裡與活力；新的一年到來許多事都要往下一步邁進，希望大家能帶著期待與勇敢冒險的精神繼續穿搭、繼續生活（笑）！



延伸閱讀：

PANTONE 到底是什麼？可口可樂、星巴克都是其客戶，色彩研究公司這樣玩到變霸主！

​讓 PANTONE 色票融入美食中！將一格格色票，轉換成你最愛的美食料理！

原文：2023 代表色「萬歲洋紅」穿搭配色秘訣，聖誕、跨年絕對潮，直接變成 Party Queen！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】