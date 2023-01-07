5款保暖不顯臃腫的針織外套推介！M&S超顯瘦、燕麥色外套超有氣質

穿搭｜許多女生每天都花不少時間，在衣櫃前想到底要怎麼穿好呢？尤其最近天氣明明早上出門很冷，但中午又回暖了，讓人很苦惱，這就很需要適時添加衣物保暖，以多層式穿搭來對抗溫差變化！這次《01女生》就精選了5款保暖又不顯臃腫的針織外套，就算天氣變化再大，也能每天穿得很好看！



冬天穿搭｜ASOS 燕麥色針織外套 HK$356

冬天穿搭｜ASOS 燕麥色針織外套 HK$356（ASOS）

燕麥色依然深受女生們喜愛！充滿氣質又溫柔的顏色很適合冬季，而且採用微泡泡袖的設計可修飾手臂又不顯胖，無論是搭配長裙還是裇衫牛仔褲，都很適合。另外這款外套還有深啡色和黑色，喜歡深色穿搭的女生也能入手！

冬天穿搭｜H&M 喀什米爾羊毛精織開襟衫 HK$1,190

冬天穿搭｜H&M 喀什米爾羊毛精織開襟衫 HK$1,190（H&M 官網）

鬆身的中長外套不會很累贅，選用了簡單黑灰色，配上復古的鈕扣，簡單又易搭配！而且加入喀什米爾羊毛布料，不僅親膚柔軟，保暖度更是很有保證。簡單內搭一件長袖裇衫或者高領樽領衫，以及緊身牛仔褲就已經可以出門了！

冬天穿搭｜LINE FRIENDS 「BY BROWN」刺繡章針織羊毛開襟外套 HK$1,099

LINE FRIENDS 「BY BROWN」刺繡章針織羊毛開襟外套 HK$1,099（LINE FRIENDS）

LINE FRIENDS今年亦推出了溫暖又可愛的服飾，其中的針織外套以純色設計配上精緻的刺繡章作點綴，可愛又不突兀。而外套共推出了三款顏色，分別是灰色、黑色以及淺藍色，都很適合搭配簡單的純白T-shirt及寬鬆的褲子，打造舒服又充滿冬日的慵懶感！此外，外套採用了100%羊毛製造，質地柔軟又保暖，這個冬天很值得入手一件！

冬天穿搭｜UNIQLO 針織短身外套 HK$299

冬天穿搭｜UNIQLO 針織短身外套 HK$299（UNIQLO 官網）

短版的針織外套依然很熱門，而且UNIQLO的這款針織外套採用圓領以及獨特的凹凸針織設計，配上兩個小口袋，版型非常可愛！外套質地柔軟又親膚，而且不論是扣上排扣或是當作開襟外套都有不同的感覺，加上相宜的價格，性價比相當高！

冬天穿搭｜Marks & Spencer 純山羊絨圓領針織外套 HK$1,200

冬天穿搭｜M&S 純山羊絨圓領針織外套 HK$1,200（M&S 官網）

顯瘦又保暖的的針織外套可以選這款！Marks & Spencer的這一款選用了100%山羊絨，保暖度十足、剪裁修身！備有基本百搭的黑、海軍藍、米白、淺藍以及湖水藍配色，都是一些斯文、有氣質的顏色，很適合上班族女生，配上簡單襯衫、長裙或緊身褲，絕對是早上快速出門之選！