CHANEL｜盤點8款17個黑色手袋價格　香奈兒熱門保值款CF加至7.5萬

CHANEL 手袋在精品手袋的地位無庸置疑，黑色的小香包更是經典中的經典，不僅時尚百搭且隨著時間的沈澱越發耐人尋味。



除此之外，CHANEL的黑色手袋在二手市場裡的保值度也是相當不錯，其中CF系列更是這幾年最受歡迎的手袋，也是每次最先漲價的手袋。以下整理8個CHANEL經典熱門的黑色手袋，超全價錢尺寸一次看！

2023 CHANEL黑色手袋價格懶人包，經典永不退流行！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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WOC 鏈子銀包

想要入手CHANEL的入門手袋，WOC是相當不錯的選擇，也是少數不到10萬元就可以拿下的小香包，做為鏈帶錢包，他的容量空間也是十分不錯，將Iphone 13 pro、唇膏、粉餅、車鑰匙等裝進去都不是問題。

參考價格：HKD 23,200。材質：小羊皮。

Classic Flap 11.12口蓋包

CF可說是CHANEL最暢銷保值的手袋，是老佛爺在1983年接手CHANEL時對2.55進行了改良，將轉扣換成雙c logo，在原本純金屬的肩帶中穿插了皮革，極具溫柔優雅的氣質，且尺寸多達六種。

1. 迷你口蓋包（方胖子）

參考價格：HKD 32,700。材質：小羊皮。尺寸：13.5 × 17 × 8 cm。

2. 迷你口蓋包

參考價格：HKD 34,600。材質：小羊皮。尺寸：12 × 20 × 6 cm 。

3. 小號口蓋包

參考價格：HKD 65,100。材質：粒紋小牛皮。尺寸：14.5 × 23 × 6 cm 。

4. 中號口蓋包

參考價格：HKD 69,600。材質：小羊皮。尺寸：15.5 × 25.5 × 6.5 cm 。

5. 大號口蓋包

參考價格：HKD 74,900。材質：粒紋小牛皮。尺寸：19.5 × 30 × 10 cm 。

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2.55口蓋包

2.55是Coco CHANEL為了在手提包當道的年代解放雙手，靈機一動設計出了這款可以挎在肩上的手袋，而這個經典的設計和實用性成功征服了許多女人的心，直到現在成為了CHANEL非常具標誌性的一款手袋。

1. 2.55 迷你口蓋包

參考價格：HKD 34,600。材質：復古小牛皮。尺寸：15.5 × 20 × 6 cm。

2. 經典2.55口蓋包

參考價格：HKD 69,600。材質：復古小牛皮。尺寸：16 × 24 × 7.5 cm 。

3.大號2.55口蓋包

參考價格：HKD 74,900。材質：復古小牛皮。尺寸：19.5 × 28 × 7.5 cm 。

CHANEL 19 口蓋包

這款手袋沿用了CHANEL以時間命名的方式，以它誕生的年份2019來命名，手袋放大了雙C logo扣和經典菱格紋，且袋身軟、自重輕，整體看起來較具蓬鬆感，即使是男生背也不會有違和感。

1. 經典19口蓋包

參考價格：HKD 44,600。材質：小羊皮。尺寸：16 × 26 × 9 cm 。

2. 大號19口蓋包

參考價格：HKD 49,100。材質：小羊皮。尺寸：20 × 30 × 10 cm 。

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BOY CHANEL口蓋包

這款手袋誕生於2011年，簡約大方的設計加上方正有型的手型，相較於其他系列更添了一點休閒帥氣，一推出就成了手袋界的IT bbag，為了致敬Coco CHANEL年輕時像男孩般的率真個性以及勇敢和野心，老佛爺為其取名為 Le boy。

1. 小號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 42,700。材質：小牛皮。尺寸：15 × 25 × 9 cm 。.

2. 中號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 46,400。材質：小牛皮。尺寸：15 × 25 × 9 cm 。.

3. 大號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 49,100。材質：小牛皮。尺寸：17.5 × 28 × 7.5 cm 。

CHANEL 22 包

CHANEL在去年推出的22 Bag設計延續了經典菱格紋和皮穿鍊元素，大容量袋型將簡約與時尚融為一體，整體風格更顯氣質、中性化，男女都以輕鬆駕馭，去年剛推出時可說是一袋難求！

1. 小號CHANEL 22 包

參考價格：HKD 41,000。材質：亮面小牛皮。尺寸：38 × 42 × 8 cm 。

2. 大號CHANEL 22 包

參考價格：HKD 44,400。材質：亮面小牛皮。尺寸：47 × 46 × 10 cm 。

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CHANEL Hobo 流浪包

誕生於2017春夏系列的Gabrielle Hobo Bag有著灑脫不羈的輪廓外型，搭載上經典的CHANEL元素，可斜背也可以肩背。

參考價格：HKD 28,400。材質：斜紋軟呢及布料。尺寸：17 × 19 × 6 cm

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點CHANEL熱門保值黑色袋款 方胖子、CF、22包 2023最新價格尺寸一次看】