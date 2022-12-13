COACH精選4款迷你手袋　心形小廢包、化妝袋超百搭　3千內帶回家

近年來手袋界都吹起了「小廢包」的風潮，小廢包名副其實就是容量幾乎什麽都裝不下，外形卻又超級可愛精致，可背著當裝飾配件的袋仔。也因為實在是太小了，小到裝東西的功能性幾乎可以忽略不計，所以才有了小廢包的「美譽」。



別小看小廢包這似乎毫無作用的小東西，近年來各大精品大牌都爭相推出小廢包，甚至連藝人、時尚博主都紛紛背上小廢包亮相，可見小廢包在時尚界的地位舉足輕重。

COACH 4款迷你手袋小廢包一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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COACH最近推出了新款的小廢包，再次襲擊了少女心！這次的新品共有兩款小廢包登場，心形袋款和化妝袋款。這兩款小廢包有兩種顏色選擇：高級黑和褐色經典monogram，金屬的拉鏈上都附有Coach Logo的吊墜以及Coach皮革吊牌點綴，整體造型奢華高級。附上的長鏈帶可讓你肩背或斜背，拆卸了鏈帶手袋可當作手提袋，化妝袋款的小廢包還有附上手提帶。手袋的容量雖小，但是還能裝的下日用品如散紙、卡、耳機、唇膏等，精緻小巧，無論任何場合都能派上用場，得體百搭，可說是超實用的袋款！

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小廢包的實用性因人而異，但眼見如此精致可愛的造型確實會讓女孩們搶風頭！相信COACH的這一波手袋絕對會讓你淪陷！

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