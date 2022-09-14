Celine 6款大地色手袋推介　水桶包、腋下包和Lisa大愛半月包必敗

2022夏季Celine超級帶貨王BLACKPINK成員Lisa又來全敗啦，這次曬得是Triomphe系列的新成員 Teen Besace肩背包，而這張照片除了展示新包之外，同時也預告了本季Celine的重點新色「大草原色」。



不同於大家心中認定草地一定要是綠色的刻板印象，而是以大地色為基調，呈現如北美大草原和蒙古高原大草原，位處乾旱地區較少長樹的一望無際平坦草原地。

所以今天不免俗地，就讓小編來替你介紹6款大草原色包款吧！【內含售價】 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Teen Besace Triomphe半月包

Teen Besace是本季Celine IT包家族Triomphe系列的全新生力軍，輪廓設計簡潔俐落，整體大方優雅，中間綴以品牌經典的凱旋門金屬釦環，其獨特之處在於圓潤復古外觀和柔軟手感。除了照片中的大草原色之外，本季還有黑色、棕色、亮紅色和淺粉色...等選擇。

Romy腋下包

呼應以千禧年穿衣風格為靈感的Y2K時去，許多品牌在2022年夏季跟緊潮流，推出各種造型、款式、風格各異的腋下包。Celine作為自許最懂年輕人心的品牌，除了過去曾推出讓人過目難忘的AVA老花包，本季也針對個性較低調的女生，打造精緻小牛皮款！

Teen Soft 16手袋

這款16包作為Celine現任創意總監Hedi Slimane，上任以後推出的第一款精品包，當初在Lady Gaga和安潔莉娜裘莉的帶貨下，立刻成為全球時尚OL的必敗公事包，如今為了順應Y世代年輕人的喜好，特別把提把改為可拆式布面寬肩帶，讓整體風格更顯年輕時髦。

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Cuir Triomphe 皮革水桶包

Celine近幾年靠著各種點綴Triomphe Logo的包款，穩住自己在精品圈的地位，除了Lisa過去時常曬出的Triomphe Canvas帆布老花系列之外，還有像她這次選揹點綴金屬扣的款式。但如果你本身是個性較為低調的文青女孩，品牌也有貼心推出Tone On Tone水桶包！

Cabas摺疊皮革手提包

身為平時需要搭捷運通勤的都會OL，每天帶著筆電和各式會議文件出門都會恨不得能把自己的迷你包變成哆啦A夢的百寶袋，好險2022年夏季巨型托特包強勢回歸，我們終於不用再為今天要拿傘還是帶水壺而煩惱，讓你裝好裝滿的同時也能展現低調好品味。

Tabou肩背包

去年秋冬首度亮相的Tabou系列，主打以80年代馬鞍包為靈感，全皮革包身搭配金屬鎖扣和風琴式輪廓，展現濃濃復古氣質。而本季除了經典焦糖棕、米白和煤灰配色之外，也加入了同樣溫柔有氣質的大草原色，讓你無論單肩揹或斜揹都美到冒泡。

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