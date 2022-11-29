手袋｜10款精品Tote Bag推薦　Dior刺繡包、Rosé同款YSL低調奢華

撰文：Bella儂儂
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你是每天擠捷運、趕打卡的通勤族OL嗎？相信儂編，你的擁擠生活絕對會需要一隻托特大包！堅固耐用、超大容量，裝得下你的所有通勤需求！

今年秋冬儂編為大家整理10款，各大品牌相繼推出的話題大托特包，各種色系和款型，絕對能夠滿足時尚都市OL的日常所用，讓你大包一揹，誰也不愛！

10款通勤精品托特大手袋推薦，家裏怎麼可以沒有Tote Bag！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+26

Colorful

Alexander McQueen

不想撞手袋？試試英國設計師品牌Alexander McQueen的作品，他們家在過去幾年在配件領域越做越好，從「The Curve」水桶包、「The Four Ring」手提包再到這個「Bow Bag」大型提袋，不僅作工精緻、配色大膽，看起來就像它的時裝一樣，酷到不行。

浮誇未滿

Dior

很多人愛Dior經典的「Lady Dior」或者近幾季賣到要排隊的「Montaigne 30」蒙田包，但儂編今年秋冬還是最愛這隻「Book」大型托特包，近乎滿版的昂貴手工刺繡 ，大有把整座圓明園都放上來的皇室風範。背出門，就算對精品一竅不通的人，也一定會對這個華麗設計的手袋目不轉睛。

幾何失控

Prada

義大利極簡主義女王Miuccia Prada，從時裝到配件向來以冷靜 、理性的線條與美學聞名，這款大型手提袋，包身佈滿了三角形圖案的幾何圖紋，經典卻毫不過時，提著它走在路上，絕對是最秋冬最時髦的LOOK！

The Lady

Tod's

想要大手袋卻不想要看起來太休閒？Tod's 2022秋冬Timeless袋款家族更加壯大，金色T標誌作為新任創意總監Walter Chiapponi最重要的設計，為Tod's開創了全新紀元。這款包在正式與休閒之間巧妙平衡，簡約摩登，是一款能幫助你在職場上打造高級感氣場的完美袋款。

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+40

拎著你的假期

Valextra

這個被許多圈內人士視為「義大利愛馬仕」的頂級品牌，作風低調並以紮實、高級著稱。這款品牌剛釋出的「Denim Stripe」托特包，來自Valextra已經率先推出的2023春季系列，充滿餘裕的線條感，帶著義式的慵懶風情，可以輕易打包女孩的一日假期物品。

這款極簡

Loro Piana

義大利品牌Loro Piana向來以上等高級面料著稱，這款秋冬系列中的托特包，以灰色麂皮製成，除了兩條淡綠色提袋，將設計大量的留白，安靜詮釋它的極簡美學，非常適合「不想廢話」的職場女性。

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+22

毛毛支持者

Chloé

Woody帆布包引起的IG炫風，Chloé在今年趁勝追擊推出了超吸睛的秋冬羊羔毛款，白色羊羔毛柔軟又溫暖，沿用經典的LOGO織帶作為設計亮點。大型的尺寸不僅看起來非常有份量感，容量更是足夠裝下你的全世界，可以搭配妳衣櫃裡的任何一件大衣，輕鬆打造慵懶自在的法式氛圍！

Logo不嫌多

COACH

來自COACH標誌性馬車圖案 Field 托特包，洗練硬朗，可勝任從忙碌通勤到充實週末的各種場合。淺白色的植絨皮革，讓袋身泛著高級光澤，側邊則以對比色調的麂皮作拼接裝飾。在這個陰鬱的秋天令人眼前一亮！

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+13

背上尤物

Saint Laurent

Saint Laurent今年話題最高的一隻托特包 Icare Maxi Shopping Bag，在搶購風潮中霸氣宣告大包重磅回歸！採用黑色小羊皮和經典菱格絎縫，低調又不失奢華！明星也對它愛不釋手Rosé、Hailey Bieber、Laura Harrier等，是今年當之無愧的名人愛包。

拿出你的丹寧態度

MARC JACOBS

2022秋冬最有態度的一隻Tote Bag！來自MARC JACOBS的Monogram丹寧系列，搶眼的LOGO字母一秒就抓住所有人的注意力，字母大膽堆疊呈現出帥氣的街頭風格，演繹出系列的十足態度。丹寧布料讓大托特包也可以超乎你意料的輕盈，不管是隨性出街或是工作通勤都能夠滿足你所有日常使用！

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