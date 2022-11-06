Hermès 4種特殊皮革小知識　哪款手袋最難打理、馬蹄印代表甚麼？

熱愛精品手袋的Dr Sally 鄭名琁醫生，除了Chanel之外，連收藏Hermès袋款也是頗有研究，更在節目上教學了他們的皮革小知識，現在一起來看看吧～



Hermès珍稀皮：鴕鳥皮

台灣鄭名琁醫生分享，自己手上的這款Fuchsia桃紅色鴕鳥皮凱莉包，當年因為Victoria Caroline Beckham有同款的關係，使這個顏色瞬間變得超級搶手，雖然她在日本很幸運遇到這款手袋，卻因為那時年紀比較小、不確定自己撐不撐得起來而放棄，後來自己忽然清醒，回台後和自己的SA許願，才如願拿到～

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她介紹，Hermès的鴕鳥皮，最特殊的一點就是，由於鴕鳥皮本身有一點一點的毛孔，有些牌子摸起來就是立體的，「會讓人有種雞皮疙瘩的感覺」，但是，鄭名琁醫生提到「Hermès做得非常平滑 手觸碰過去是沒有顆粒感的」，另外，鴕鳥皮還有非常輕盈、顯色美的特徵，「稱為三大特殊皮，是有它的道理。」

Hermès從1920年代開始使用鴕鳥皮，它也是是價格僅次鱷魚皮的特殊皮革，特色是帶有圓形狀的斑點，毛孔較為深色，壓平後，整張皮革會形成天然的雙色斑紋，而另外兩個特殊特殊皮，則是鱷魚皮和蜥蜴皮。

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Hermès Box皮革

Hermès於1920年代初期開始使用這種皮革，是Hermès最古老的皮革種類，也是柏金包採用的第一種皮革，外表光滑細緻易劃傷，自帶自然光澤，數量稀少難照顧，是品牌當之無愧的標誌性皮革。

鄭名琁醫生介紹，Box皮革的名字來源，是根據一個英國來的柔韌的技術，透過他們的處理方式，使手袋會呈現非常特殊的獨特亮面，「讓深色的手袋呈現出沒有那麼陰沉」像她擁有的這款黑金小牛皮凱莉包，就是她心中的完美無瑕手袋。

Hermès訂製包

另外，鄭名琁醫生也大方揭開Hermès特殊訂製的神秘面紗，拎出自己在12年訂製的Pink泡泡糖粉山羊皮柏金包，說明在Hermès特殊訂製部門中，有專門負責品牌VIP的特別需求，從馬具、手袋、衣服，到飛機跑車遊艇的內裝，只要客戶有夢想 Hermès都可以製作！

她的山羊皮柏金包，在手袋的正面logo旁，會有一個馬蹄印，正是代表是為VIP們專屬訂製的意思，正確名稱是HSS為「Horseshoe Stamp」的簡稱，意為「馬蹄印」，Hermès在VIP訂製手袋的品牌標誌旁 加上壓製的馬蹄印，因此Hermès定製手袋又稱 「馬蹄印手袋」或「HSS手袋」。

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Hermès山羊皮

再來說一下山羊皮的皮革，鄭名琁醫生解釋，叫做Chevre Mysore的山羊皮，它跟牛皮比，就會很輕，很多人都說Hermès手袋皮很重，但若是山羊皮的話，就不會這個問題，她也自爆，當年手袋開箱時，盒子一打開，「就是濃濃的山羊味飄散出來，那真的是一個騷味，是也不臭啦～但就是有一個羊味」她也透露，Hermès家的手袋，在打開的時候，真的都會有股濃濃的皮味，這也是判斷真假的一個重要依據喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】