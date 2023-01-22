新年一週開運穿搭提案　讓你整個假期都明艷照人　朝氣活力接財神

週末聚餐一場接一場，行事曆一路滿到農曆新年後，當然穿搭也要跟著有儀式感才行！



想要在聚會中站哪裡都是 C 位，那一定要收下 Dappei 這篇「穿搭提案」，嚴選了7套超懂穿姊妹的 OOTD 提供你搭配靈感，所到之處都自帶光芒！

一週7套新年開運穿搭提案，新一年一起好好打扮吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1：可愛小法式

不管是西洋的聖誕節抑或東方的農曆年節，紅色都是喜氣的象徵，想要穿出節慶氣息，加入紅色元素就是最立即見效的方式。雖說如此，但許多人懼怕紅色的原因不外乎是過於搶眼穿起來很彆扭，或者很怕落於俗氣，如果覺得自己功力還不夠深厚，那可以從小配件開始，像是型人 olivialan77 就從帽子、鞋子下手，百搭萬用的一件式襯衫簡單套上大學 T 就是 60 秒出門的懶人搭配公式，小面積的紅色則製造吸睛小亮點，且頭、尾紅色彼此呼互呼應之餘，也讓整體視覺平衡，甚至仔細觀察也能發現連耳環也帶有紅色，雖然是小細節但反而讓穿搭更加耐人尋味。另外，在一身素面單品中 olivialan77 選擇了字母 T 讓穿搭有變化也是很值得一學的小技巧。

LOOK 2：極簡仙氣

如果覺得穿紅色太害羞，那就讓它若隱若現吧！不用穿得花裡胡哨也能搏版面，型人 koko_cc88 一件紅色長裙就足夠吸睛，其他單品保持低飽和色調，飽和紅裙就立刻被凸顯出來，米、白色系單品也平衡了正紅色會太暴衝的可能，很多人會擔心紅色太浮誇而選擇暗紅色，其實亮紅色反而更顯年輕活潑，可以勇敢嘗試。

LOOK 3：中性復古

綠色也能很簡單地帶出節慶感。型人 01_.10 以大地色做為穿搭主軸，以豹紋褲為主角，掌握「一個重點原則」，其他單品選擇素面以免失焦，顏色看似繁多，但其實彼此都相互呼應，比如說豹紋褲帶有上衣的黑色、毛帽跟樂福鞋也都跟褲子一樣是棕色系等等，如此便不會顯得雜亂，是實用度一百分的小技巧。洗舊的外套跟褲子都讓復古氛圍更甚，是簡單搭配卻想讓人一看再看的 OOTD。

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LOOK 4：青春俏皮

如果覺得駕馭不了紅色，同色系的橘色也是不錯的選擇，簡約丹寧直筒裙配橘色開襟毛衣雖然是基本組合，但是型人 leeefifi 在裡面內搭同色系高領做出層次，又與米色毛帽相襯，整體就非常和諧又豐富，加上「短版 X 高腰」的黃金比例鐵則，保暖厚衣依然能穿出俐落好比例。像這樣基本組合只要在顏色上琢磨，就能穿出隨性卻精心打扮的感覺。

LOOK 5：復古學院

如果這次你的派對 Dress Code 是 90s’ 復古，那《老友記》（Friends）Rachel 這套不妨參考一下。近年因為復古風潮加上學院風盛行，百褶短裙又再度成為各大網拍的熱銷，Rachel 氣質小高領加上紅色格紋百褶裙就是 YA 片裡的校園辣妹，黑色上衣雖然好搭，但白色會更有學生的清純氣質，想要讓校園風更強烈，加上學生標配長襪 x 皮鞋就能更完整，馬汀、瑪莉珍鞋都是很好的選擇，若是覺得這樣太簡約，Dappei 建議可以加上貝蕾帽也不錯，既修飾臉型又帶一些小貴氣。Rachel 這套是很多人喜歡復刻的搭配，難度不高很好駕馭，即使過了聖誕節也很實穿。

LOOK 6：清新森林

被姊妹票選為最懂穿女星之一的 LULU 黃路梓茵，日常私服穿搭每一套都像型錄，原本冷門的綠色近年熱度逐漸攀升，Dappei 也非常推薦姊妹大膽嘗試綠色，顯白、中性又非常實搭。LULU 一襲草綠洋裝清新又俏皮，搭上米色針織背心立刻日系 VIBE 拉滿，內搭黑色高領、發熱褲襪不僅保暖又有層次，派雪紡材質過度少女的話，踩上短靴就能帥氣++，記得頭髮可以像 LULU 一樣用日本女生最愛用的配件髮帶整理乾淨，讓造型更完整之外，玩通宵也不怕變瘋婆子，把髮帶換成紅色做跳色也不錯。

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LOOK 7：懶人套裝

吃大餐又玩整夜，絕對需要一套舒適又好看的 OOTD 應戰，想要兩個條件都滿足，那首選就是套裝了！一套亮色套裝不用傷心費神想搭配，只要跟曾之喬一樣在配件上稍加用心即可，由於套裝是粉橘色，所以選用同色系的豹紋圍巾讓穿搭時髦指數大增，紅色馬汀靴也相當喜氣，聚餐、看煙花、唱歌、夜遊什麼的，通通可以用這套奉陪到底！

Dappei 結語：

姊妹們的新年都安排好了嗎？還沒沒關係，可以點選搭編 IG 私訊我，讓我們一起穿得紅趴趴出去玩！



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原文：讓你自帶聚光燈的 8 套「跨年穿搭提案」，零難度小技巧學起來，每張 OOTD 都想發文！

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