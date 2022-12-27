Hermès 7個品牌故事　愛馬仕LOGO藏甚麼涵義、1條絲巾需時1年半？

年度盛事金鐘 57 早前落幕，不論是台灣女藝人謝盈萱領獎時不小心爆粗口高光時刻、陳亞蘭創造「首位以女性身份獲得最佳男主角」的歷史、曾寶儀流暢而溫馨的主持……都讓金鐘 57 被津津樂道，其中 LULU 黃路梓茵更是十年磨一劍終於走花路，奪下「綜藝節目主持人」獎項，成功入手師父黃子佼承諾的愛馬仕手袋！



到底精品品牌「愛馬仕」有什麼魅力，讓 LULU 黃路梓茵花上十年的時間孜孜矻矻，又是什麼原因，讓全世界女生的夢想都列上一條：擁有一顆愛馬仕手袋？

Dappei 本回就要來和大家一起探索「愛馬仕」品牌故事，也許你會對它致上最高的 respect。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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▎精湛工藝成為精品界翹楚

「愛馬仕」創立於 1837 年，擁有百年底蘊，以精湛的工藝逐步踏上金字塔頂端，成為精品界翹楚。愛馬仕的故事始於巴黎街道一間小巧的馬具店，因為嚴謹而考究的製工品質而漸漸備受盛譽，為了將愛馬仕推向國際，除了參加國際博覽會屢獲獎項以外，第二代傳人也將店面遷至巴黎知名的福寶大道，不僅高度提升了愛馬仕的可見度，也觸及到更多上流人士，成功打開知名度並進軍上流，福寶大道 24 號也成為世界各地旅人到歐洲必朝聖的愛馬仕旗艦店。

▎堅守品牌兩大核心精神

「愛馬仕」能夠成功的原因不勝枚舉，其一便是它從始自今都堅守著兩大準則 —— 精湛手工技藝、了解顧客的生活方式。雖然起初以馬具起家，但是隨著時代變遷，科技的進步讓汽車開始取代馬車，第三代傳人也敏銳地察覺了這樣的趨勢，遠行、旅行需求勢必會日益擴大，因此順應變化做出改革，開始製作手提箱、手袋等產品，且仍然堅持以手工製作，高品質的產品深受推崇，口碑也日益穩固。

▎品牌 LOGO 背後意涵

雖然後來停止製作馬具，但愛馬仕始終沒有忘記馬具是品牌的一切開始，至今依然讓馬具意象體現在產品上，當然也包含品牌 LOGO。LOGO 靈感來自於法國畫家 Alfred de Dreux 的作品「鞍轡已備，以供乘騎」，這位畫家以畫馬著稱，還曾幫拿破崙等等王公貴族繪製肖像，從畫中可以看到馬匹拉著馬車，一旁站著一位紳士，第四代傳人以此創造了 LOGO，有著「愛馬仕為你準備了最好的產品，就等你帶著它出發了」的含義，也成為流傳至今的經典。

▎愛馬仕橙原本是滯銷色

除了高識別度的 LOGO，橙色也是愛馬仕讓人立刻連結品牌的重要元素，其實最初愛馬仕的包裝皆以米白色為主，但當時因為戰爭物料短缺，愛馬仕並沒有選用相似色替代，而是反其道而行選擇了最滯銷的橙色，雖說是權宜之計，但反而讓愛馬仕突破重圍，為品牌又創造了一個經典。

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▎堅守手工製作，精湛的魔鬼工藝

前述多次提及愛馬仕以精湛工藝著稱，但這樣形容似乎過於籠統，因此 Dappei 提出幾點愛馬仕令人瞠目結舌的作法讓讀者了解。從創立至今的一百多年來，不論工業技術如何純熟，愛馬仕都堅持以手工製作，他們堅信手工有著機器無法取代的細膩與嚴謹，因此除了有專門的工藝坊，還在 2021 創辦了愛馬仕工藝學校培訓人才。

另外特別的是，理論上來說將過程拆解成獨立項目，讓每位工匠只做一項會是最有效率的方式，但愛馬仕卻是讓產品從零到完成都是由同位工匠製作，並且會印上每位工匠專屬的編號，且工坊人數會控制在 200 位左右，因為愛馬仕希望經營者能夠記得每位工作人員的名字。這都源自於愛馬仕以人為本的信念，是品牌的核心、產品的根基，更是他們最在乎也最重要的事。

▎愛馬仕絲巾成傳奇，伊利沙白女王也愛戴

愛馬仕的傳奇產品不計其數，絲巾便是其中之一，英國郵票上伊利沙白女王配戴的就是愛馬仕絲巾，這條 90 X 90 的絲巾雖然輕如羽毛，但其中做工可是繁複得超乎想像。首先在絲料的選擇上就十足令人震驚，全世界有無數種蝴蝶，卻只有一種蝴蝶的蛹絲萬中選一能做為愛馬仕絲巾的原料，30 個蛹絲僅能製作出一條，並經過 10 多種工法、60 多次試色、40 多人品管才能完工，整個過程需要耗時 1 年多的時間，嚴謹看待每一個環節讓愛馬仕走向頂尖。

從第一條絲巾「巴士與女士」誕生開始，每年愛馬仕的絲巾都承載著不同的故事，讓產品多了溫度，也跟許多藝術家合作推出聯乘，讓品牌形象更加活潑。試想，將一個故事配戴於身，是件多麼浪漫的事。

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▎長青爆款「柏金包」草圖畫在嘔吐袋上？

雖然還不知道 LULU 黃路梓茵會挑選哪一個愛馬仕包款，但相信她一定會困在眾多經典款的選擇當中，其中的夢幻逸品莫過於大名鼎鼎的「柏金包」（Birkin），愛馬仕在挑選皮革時，就算有一丁點瑕疵也會慘遭淘汰，對品質的要求十足嚴苛。「柏金包」的誕生始於總監跟演員簡柏金（Jane Birkin）的相遇，當時兩位在機上偶遇，簡柏金談及他都找不到一款符合他需求的手袋，因此總監馬上隨手拿了機上的嘔吐袋繪製草圖，「柏金包」就此而生，更是一路長紅至今的長青爆款。

Dappei 結語：

愛馬仕做到了難以達成的極致做出深度與區別，打造出愛馬仕盛世並穩坐精品界金字塔頂端，也堅持初心，讓每一個使用愛馬仕的人得以擁有更多的想像與情懷，看到這裡，是不是想對愛馬仕致上最高的敬意？



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原文：製作絲巾費時一年半、柏金包源自嘔吐袋？Hermès「愛馬仕」品牌故事，難怪 LULU 花十年也要拿！

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