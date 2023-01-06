Hermès精品厚底波鞋美出新高度　6款顏色一穿年輕10歲秒顯大長腿

時尚腳步總是過得特別快，在邁入秋冬之時各個品牌已經將 2023 年春夏的購物清單準備好了！



身為女人夢幻逸品的 Hermès，在本季春夏不只手袋讓妳垂涎三尺，品牌在鞋履上的設計更是迷倒萬千少女！品牌今年除了讓賣翻的「Oran」拖鞋換上絨毛裝之外，品牌加碼推出一雙厚底休閒鞋，時髦的外型準備再次讓女人荷包失血！

Hermès厚底運動鞋3大設計特色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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透氣針織

在球鞋風潮的推波助瀾下， Hermès 在近年來亦延續品牌的設計核心，以簡約的外型搭配上饒富趣味的色彩，打造出一雙雙時髦的休閒鞋。在本次 2023 年春夏的設計裡，品牌在面料上做了大幅度的調整，相比於過去大面積的皮革，設計師讓透氣的針織面料成為主角，這樣的設計除了減輕鞋履的重量外，其材質具有網洞的特性，更能讓應付香港在春夏悶熱的氣候。

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細膩皮革拼接

身為皮革工藝界的資優生，Hermès 在皮料的選擇上總是能讓人安心，在這雙休閒運動鞋的設計上，雖然以針織面料為主軸，但品牌仍在鞋頭及腳後跟處適度的以小牛皮物包覆，其作法除了能增添鞋履整體的層次感外，同時還能透過皮革本身的堅韌特性，來保護腳趾及腳踝免於受到外力的傷害。

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增高神器

伸展台上 model 一雙雙誘人的大長腿，是女人夢寐以求的完美比例，拋下高跟鞋的負擔，厚底的休閒運動鞋，為大家擁有大長腿的關鍵！Hermès 這雙厚底運動鞋便擁有這樣的特質，設計師以宛如馬蹄的形式，將運動鞋的大底拆分為前後兩個區塊，並以極高的厚度呈現，讓每個女人都能以最舒適的方式輕鬆增高！在鞋底的配色上更用了代表 Hermès 的亮橘色做為點綴，讓整雙鞋款更多了幾分活力！

該系列運動休閒鞋一共推出 6 款配色，品牌雖然尚未釋出正式的售價，但光憑該鞋款增高又吸睛的外型，女孩們應該早已跟 Sales 聯繫好，準備讓該鞋款在櫃上下架。

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