2023兔年開運妝容｜屬猴此處點痣可招財！屬龍塗粉紅胭脂得貴人幫

2023兔年開運妝容|每到農歷新年,不少女生都會精心打扮,迎接美好的一年。若想以一個開運妝容「打頭陣」,讓全年運氣更為旺盛,不妨參考玄學顧問趙振鴻師傅的開運建議吧!



2023年有紅鸞星動,粉紅色、紫色、紅色都有利增加桃花人緣、顴骨可以偏紅色,增進感情開花結果。

編輯推介化妝品:



沒有吉星照耀下,需要增加貴人扶持,紅色、粉紅色、暖色。而額頭保持光亮,不可以有雜紋,有助增加貴人。

編輯推介化妝品:



來年健康需要多加注意,綠色、卡其色有助自身運勢。眼睛要保持明亮色彩。

編輯推介化妝品:



犯本命太歲,容易犯上是非小人,啡色、黃色、米黃色,有助化解。嘴唇不如太過鮮艷色,否則會招惹是非。

編輯推介化妝品:



2023兔年開運妝容|MAKE UP FOR EVER Rouge Artist Velvet Nude絲絨裸感唇膏 #320 ($220):蘊含不乾燥配方,注入柔滑輕盈質感,輕易襯出TONE-ON-TONE自然裸妝感。(品牌提供)