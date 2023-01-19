2023兔年開運妝容｜屬猴此處點痣可招財！屬龍塗粉紅胭脂得貴人幫

2023兔年開運妝容｜每到農歷新年，不少女生都會精心打扮，迎接美好的一年。若想以一個開運妝容「打頭陣」，讓全年運氣更為旺盛，不妨參考玄學顧問趙振鴻師傅的開運建議吧！



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2023兔年開運妝容｜每到農歷新年，不少女生都會精心打扮，迎接美好的一年。（《女神降區》劇照)

2023兔年開運妝容｜若想以一個開運妝容「打頭陣」，讓全年運氣更為旺盛，不妨參考玄學顧問趙振鴻師傅的開運建議吧！(師傅提供)

屬鼠開運妝容：

2023年有紅鸞星動，粉紅色、紫色、紅色都有利增加桃花人緣、顴骨可以偏紅色，增進感情開花結果。

編輯推介化妝品：



2023兔年開運妝容｜Dior高級訂製十色眼影 - Mitzah珍藏版($1,240)：以豹紋圖案點綴包裝，裡面色調以優雅的玫瑰紅色調為主，可打造出啞緻或絲滑妝效，展現魅力的一面。(品牌提供)

屬牛開運妝容：

沒有吉星照耀下，需要增加貴人扶持，紅色、粉紅色、暖色。而額頭保持光亮，不可以有雜紋，有助增加貴人。

編輯推介化妝品：



2023兔年開運妝容｜GIVENCHY 亮麗無瑕恒久氣墊 - 心動限量版($585，2月1日發售)：具備抗UV、防污染功效，有效整天持妝，打造絲絨般輕柔光滑的妝效。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜Dior 玫瑰花蜜修護氣墊粉底 SPF50 PA+++ ($1,090)：為肌膚重注活力，同時遮蓋瑕疵，使妝容順滑貼服，並整日持妝，締造瑰麗光采。(品牌提供)

屬虎開運妝容：

來年健康需要多加注意，綠色、卡其色有助自身運勢。眼睛要保持明亮色彩。

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2023兔年開運妝容｜Sofina AUBE 彩形炫目漸層眼影組合($240)：使用3色波浪漸層主調眼影，可以一次過沾取3色眼影，並柔和地暈開，輕易打造出清新的橄欖色眼妝。(品牌官網)

屬兔開運妝容：

犯本命太歲，容易犯上是非小人，啡色、黃色、米黃色，有助化解。嘴唇不如太過鮮艷色，否則會招惹是非。

編輯推介化妝品：



2023兔年開運妝容｜MAKE UP FOR EVER Rouge Artist Velvet Nude絲絨裸感唇膏 #320 ($220)：蘊含不乾燥配方，注入柔滑輕盈質感，輕易襯出TONE-ON-TONE自然裸妝感。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜Laura Mercier 2023新春節日彩妝系列極致潤色胭($300)：刻上藝術兔子圖騰，綻放顯白透嫩的珊瑚杏橙頰彩。(品牌提供)

屬龍開運妝容：

鮮艷色彩、紅色、粉紅色在兩則顴骨位置有助工作地位，而且易得男性貴人扶持。

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2023兔年開運妝容｜Shu Uemura 雙色眼影盒限量版($460)：以璀璨花火作靈感，其中花火鎏金色調，帶有全新桃金暖色調碎鑽質感，展現出迷人眼妝，適合亞洲人使用。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜Guerlain 限量版ROUGE G 寶石唇膏+唇膏盒(共$550)：以柔和的花梨木色澤，帶出櫻花綻放的嬌美一刻，締造出優雅的唇色。(品牌提供)

屬蛇開運妝容：

加長眼尾線，令眼睛更加明艷，有助從事銷售工作者，對於其他人士亦有助桃花。

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2023兔年開運妝容｜Charlotte Tilbury The Feline Flick 眼線筆($250)：採用防水配方，筆尖柔軟，輕易打造出持久妝效。(品牌官網)

2023兔年開運妝容｜Serge Lutens Spectral Cream Foundation #IO20：質感輕盈，帶霧面妝感，展現出僚瑕水亮的輕透妝容。(品牌官網)

屬馬開運妝容：

雖然犯太歲可以嘴唇顏色偏紅，或者明亮的色彩。令眼睛較大和炯炯有神最為有利。

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2023兔年開運妝容｜Gucci Beuaty Rouge à Lèvres Mat啞光唇膏 #217 ($345)：為雙唇添上絲絨般的柔美玫瑰木色，質感輕盈水潤，長效維持啞緻感。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜VALENTINO BEAUTY Rosso Valentino限量版玫瑰裸粉高訂經典唇膏 #77A ($390)：結合品牌紅色及獨特的古銅色，並注入專利光線反射珠光成分，以提升色彩鮮明度。(品牌提供)

屬羊開運妝容：

在顴骨位置有淡紅色彩，眉毛色以啡色為主，有利財運。

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2023兔年開運妝容｜Shu Uemura 武士刀眉筆限量版($220)：首創日本武士刀形狀，可精確勾畫從幼至粗的線條，展現細緻自然的眉妝。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜Christian Louboutin Beauty #332F：擁有極致釉光與高顯色效果，暈開後展現出天鵝絨霧面啞光效果，締造迷人魅力。(品牌提供)

屬猴開運妝容：

財運較佳，右邊嘴角可以加一點黑色，好在增加財源廣進。

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2023兔年開運妝容｜MAKE UP FOR EVER防水極細眼線筆($230)：使用嶄新墨盒系統，在繪畫時不易斷墨，可以流暢地畫出想要的眼形。(品牌提供)

屬雞開運妝容：

沖太歲之年，眼尾線可以拉長，顴骨增加粉紅色、紅色的色彩。

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2023兔年開運妝容｜Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish 限量版($400)：質感柔滑細緻，採用保濕持效配方，減少細紋和毛乳，展示出更無瑕妝感。 (品牌官網)

2023兔年開運妝容｜Guerlain MÉTÉORITES 幻彩流星粉盒($510)：以帶有粉啞、淡紅及亮藍色調的粉珠，修正膚色、減少暗黃，展示出活力神采。(品牌提供)

屬狗開運妝容：

紅色、紫色可以加強運勢，眼影可以偏向深色、啡色。

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2023兔年開運妝容｜Guerlain OMBRES G鎏金深邃四色眼影($725)：以柔和紓緩的冬玫瑰精油為本，可以塑造出易暈開的寶石漸變眼效。(品牌提供)

2023兔年開運妝容｜CHANEL N°1 De Chanel Revitalising Foundation($650)：有效改善五大衰老徵狀，在化妝同時保養肌膚，展現出更神采活力的感覺。(品牌官網)

屬豬開運妝容：

在左邊嘴角加一點黑色，有利食福，但小心肥胖。眼眉毛色彩可以深色的顏色，有你增加財運。

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