劉鑾雄拍賣Hermès珍品 估價由1萬5到2百萬都有！驚現呂麗君同款袋

香港富商劉鑾雄（大劉）一直都喜歡送Hermès手袋給女伴，據聞前女友呂麗君（現名呂姵霖）就擁有200個劉鑾雄所送的手袋，而劉鑾雄的妻子甘比則高達700個，所以曾有網民就以此來認為甘比是他的一生至愛！這次劉鑾雄將76個Hermes和1個Chanel手袋，於蘇富比拍賣行進行拍賣，光是估價就已經高達1,631萬元，當中有不少是停產款、限量款及定制款，但亦被網民發現有些袋款是與前女友呂麗君（現名呂姵霖）的曾用袋是同款，而劉鑾雄曾豪言是不會收回送出過去的手袋！



劉鑾雄拍賣多款Hermès極具代表性的手袋

劉鑾雄拍賣多款Hermès極具代表性的手袋（葉志明攝）

劉鑾雄（大劉）曾被笑言他才是真正的Hermès迷，不僅愛送該品牌手袋給女伴，更曾多次被拍到穿過不同顏色的的Hermès Turbo鞋款出席活動，而這次的拍賣據蘇富比拍賣行資料，是亞洲史上最大型單一收藏家手袋拍賣，會分成兩次進行。

近日（30/1）開展拍賣的第一部分，就已經出現了不少Hermès極具代表性的款式。包括估價高達2百萬的鱷魚皮25cm柏金手袋配鑽石及18K白金金屬、1997年生產的第一代玫瑰色亮面鱷魚皮小牛皮20cm迷你凱莉手袋、限量版Shearling羊毛皮Teddy35cm凱莉手袋等等，每一款都是女生們夢寐以求的珍品。

拍賣中現收藏界金字塔頂端的Hermès手袋

劉鑾雄拍賣｜Hermès茜草红色Clemence牛皮拼多色Fringe流蘇35公分柏金手袋（截自 蘇富比拍賣行）

其中在這次拍賣中，更出現了流蘇柏金包是市場上極罕見的限量版手袋款！這款茜草红色Clemence牛皮拼多色Fringe流蘇35公分柏金手袋，具Hermès定製的馬蹄印，是2009年根據客戶要求的定製款，被譽為手袋收藏界金字塔的頂端，沒想到劉鑾雄（大劉）會割愛拿出來進行拍賣。

劉鑾雄拍賣的手袋驚現前女友呂麗君同款手袋

劉鑾雄（大劉）這次從諸多收藏珍品中，選出的部分手袋竟被網民發現有幾個手袋，是他的前女友呂麗君（現名呂姵霖）曾經用過的同款。像是黑色啞光尼羅鱷皮30cm柏金手袋、紅色亮面灣鱷皮30cm柏金手袋、限量版橙紅色鴕鳥皮拼牛仔布35cm柏金手袋、限量版烏木色Evercalf小牛皮拼帆布Jumping35cm柏金手袋等等，每款手袋的估價都不低，其中就有高達港幣70萬的手袋！

網民猜測是呂麗君陷財困時賣出

雖然有網民猜測是早前傳出呂麗君現財政困難，向劉鑾雄（大劉）求助時將自己的手袋賣出，但他並不想留著所以才用作拍賣。而劉鑾雄曾在公開指責呂麗君時，指自已不會追回送出的Hermès手袋，因此網民也猜測應該只是碰巧的同款手袋。而且不論怎樣，這次的拍賣所得收益是捐出作慈善用途，是一件好事、善事！

劉鑾雄拍賣的Hermès手袋 部分開價1萬5千起

劉鑾雄（大劉）這次拍賣會大多是Hermès手袋，好像動輒都要數十萬，但其實當中也有開價港幣1萬5元起的手袋，像是橙色Clemence牛皮31cm Halzan手袋、海軍藍色亮面短吻鱷魚皮迷你Convoyeur手袋、紫羅蘭色亮面灣鱷皮25cmEGEE手拿包等等，Hermès迷有興趣都可以去看看，不過這是以拍賣形式，價格可是會不斷提升！