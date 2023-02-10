Bottega Veneta手袋2023｜10款鼠尾草綠色新品　最平$1,6xx可入手

Bottega Veneta手袋2023｜提到近年的大熱時尚配色，不得不提綠色！而向來深受女生喜愛的時裝品牌 Bottega Veneta，品牌創意總監 Matthieu Blazy 就特別為將至的情人節推出了一系列鼠尾草綠色新品。《01女生》為大家盤點10大Bottega Veneta鼠尾草綠色新品推介，不論是自用還是情人節送禮也相當合適！



鼠尾草綠色給人一種清新柔和感，更能突顯女生的知性優雅氣質，散發出獨有魅力，看著一系列鼠尾草綠色的時尚單品，更給人一種療癒感覺。與粉紅、粉紫等顏色相比，鼠尾草綠色同樣給人柔和氣質感，但就多了一份知性感覺，氣質女生們沒有不收的理由，立即看看10款 Bottega Veneta 鼠尾草綠新品推介吧！

Bottega Veneta手袋2023｜Bottega Veneta創意總監 Matthieu Blazy 就特別為將至的情人節推出了一系列鼠尾草綠色新品。（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette Mini Cross-Body Bucket HK$9,900

Bottega Veneta 以編織格紋而聞名，這款Cassette Mini Cross-Body Bucket採用了抽繩開合，迷你水桶包袋型精緻小巧，再配合鼠尾草綠的配色，更顯柔和優雅！水桶包雖然迷你，但容量都相當充裕，可以擺放得到日常所需小物，售價亦只是1萬元有找，相當抵買！

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette Mini Cross-Body Bucket HK$9,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Jodie HK$19,900

Mini Jodie 是 Bottega Veneta 的其中一個經典袋款，手袋採用編織皮革設計，加上圓形輪廓，再配合打結手柄設計，充滿細節感及盡顯品牌獨有特色！Mini款式細小別緻，可愛得令人愛不釋手，再加上注入了優雅的鼠尾草綠新色，實在沒有不買的理由！

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Jodie HK$19,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Large Cabat HK$74,600

時尚趨勢不再只有小廢包，近來亦掀起了一陣大手袋熱潮！大手袋容量夠大，方便收納女生們的日常所需品，方便就不在話下，大手袋更充滿時尚及玩味感，背上身頓時為時尚造型加添氣派。就以 Bottega Veneta 的這款 Large Cabat 為例，它是品牌的熱賣袋款，手袋採用精湛的 Intrecciato皮革編織工藝，完美彰顯奢華感，絕對是實用性與時尚感兼備的袋款。

Bottega Veneta手袋2023｜Large Cabat HK$74,600（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Handle HK$29,900

Bottega Veneta 的 Handle 系列自初次露面以來，已深受大眾關注。Handle 手袋採用品牌標誌性的 Intrecciato編織羊皮革打造而成，俐落的袋形設計略帶端莊優雅感，手袋亦附有可拆式皮革肩帶，可作手提、斜背、肩背等不同背法佩戴，不論是大小還是設計細節，也很適合當作上班包使用，OL們也可考慮入手！

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Handle HK$29,900（Bottega Veneta 官網）

▼▼▼按圖看更多Bottega Veneta鼠尾草綠色新品推介▼▼▼