CELINE手袋｜人氣手袋換上夢幻新色「桂冠綠」　TRIOMPHE袋款必收

CELINE手袋｜綠色可說是今年的流行色，繼CHANEL推出橄欖綠色新品，以及Bottega Veneta牛油果綠色手袋，CELINE最近也響應熱潮，推出一系列「桂冠綠」手袋。桂冠綠色顏色清新，散發出迷人氣質，相信必定會迷倒一眾女生！立即看看CELINE桂冠綠新款手袋！

CELINE手袋｜光滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋 LAUREL HK$ 19,500

TRIOMPHE小型水桶手袋是CELINE的的經典袋款之一，水桶袋型可愛別緻，手袋尺寸容量頗大，實用性高！手袋配有可調校肩帶，可作斜背或肩背佩戴！品牌為經典袋款換上了全新「桂冠綠」新色，值得收藏一個！

CELINE手袋｜光滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋 LAUREL HK$ 19,500（CELINE）

CELINE手袋｜光滑小牛皮FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋 LAUREL HK$ 19,500

FOLCO CUIR TRIOMPHE 亦是另外一款深受女生喜愛的CELINE經典袋款，圓弧袋型略帶復古感。手袋換上了「桂冠綠」，採用小牛皮製造而成，袋內則採用小牛麂皮，令整體感覺別具質感。袋上TRIOMPHE Logo採用同色系，手袋優雅唯美，實在沒有不入手的理由！

CELINE手袋｜光滑小牛皮FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋 LAUREL HK$ 19,500（CELINE）

CELINE手袋｜亮面小牛皮 Teen Chain Besace Triomphe in Shiny Calfskin Laurel HK$ 32,000

亮面質感就更顯高貴，Teen Chain Besace Triomphe 袋身則換上了「桂冠綠」，配合金色的 Triomphe 鎖扣及金色鏈帶，綠金配搭相當高貴典雅！配襯晚裝或高貴穿搭，瞬間散發出迷人氣質！

CELINE手袋｜亮面小牛皮 Teen Chain Besace Triomphe in Shiny Calfskin Laurel HK$ 32,000（CELINE）

CELINE手袋｜亮面小牛皮TRIOMPHE肩揹袋 Laurel HK$23,500

TRIOMPHE肩揹袋實用易配襯，是大受女生喜愛的袋款，「桂冠綠」與金色的配色時尚高雅，確實會令人心動！手袋設有扁平內袋，可讓女生們妥善收好日常小物，是實用性與外觀兼備的袋款啊！