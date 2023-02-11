CHANEL 2023春夏雙色新手袋登場！繽紛配色凸顯春夏活力感

CHANEL手袋2023全新︳剛上架的CHANEL 2023春夏前導系列，用雙色打造高貴又絢爛可愛的一面。不論是黑色搭淡紫色的相機包，還是淺綠搭淺粉的迷你翻蓋包等，都讓你眼前一亮！



CHANEL手袋2023︳1. CHANEL Mini Camera Case HK$34,700

CHANEL手袋2023︳Mini Camera Case以亮面小羊皮製作，袋身以黑色、淡紫色、米色與銀色組合而成。（CHANEL官網）

CHANEL Mini Camera Case以亮面小羊皮製作，袋身以黑色、淡紫色、米色與銀色組合而成。小巧的設計輕盈，同時具有玩味俏皮的感覺。Mini Camera Case的另一個亮點在於其鏈條揹帶，採用混色設計非常有個性。

CHANEL手袋2023︳2. CHANEL Clutch With Chain HK$20,500

CHANEL手袋2023︳CHANEL鏈條手提包以黑藍、深粉紅、藍和淺綠色打造高貴沉穩的時尚美感。（CHANEL官網）

CHANEL鏈條手提包以黑藍、深粉紅、藍和淺綠色打造高貴沉穩的時尚美感。經典元素之一的絎縫菱格紋，配搭混色的鏈條揹帶，演繹了全新境界。

CHANEL手袋2023︳3. CHANEL Phone Holder With Chain HK$22,900

CHANEL手袋2023︳CHANEL翻蓋手機鍊包外觀搭配黑色、淡紫色、本色和銀色，將內斂卻優雅的質感發揮到極致。（CHANEL官網）

CHANEL翻蓋手機鍊包外觀搭配黑色、淡紫色、本色和銀色，將內斂卻優雅的質感發揮到極致。而且此包的實用性頗高，擺放手機之餘，還尚有空間放置其他日常攜帶用品，譬如：紙巾、錢包等等，而且內有隔層設計，可擺放卡片之類的東西。說它是外表與收納兼備的包款絕對不為過。

CHANEL手袋2023︳4. CHANEL Mini Flap Bag HK$36,300

CHANEL手袋2023︳經典的Mini Flap Bag以綠色、淺綠色、粉色與淺粉色的色彩互相呼應。（CHANEL官網）

經典的CHANEL Mini Flap Bag以綠色、淺綠色、粉色與淺粉色的色彩互相呼應，雙C Logo亦變成淺綠色配合整個色調，繽紛如糖果的色彩呈現夏日的活力與愉悅。包身外配以開放的收納空間，不僅充滿春夏風情，更增添實用度。

CHANEL手袋2023︳5. CHANEL Belt Bag HK$16,600

CHANEL手袋2023︳CHANEL腰包採用亮面小羊皮製作而成，皮革與鏈帶可自由拆卸。（CHANEL官網）

CHANEL腰包採用亮面小羊皮製作而成，皮革與鏈帶可自由拆卸。包身以黑色、淡紫色、米色與銀色組成，以全黑基礎款多加一點新鮮元素。