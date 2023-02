Hermès 2023春夏手袋唯美登場！以「沙漠露營」作靈感主調

去年尾 Hermès 於巴黎發佈2023春夏系列,釋出了多款全新設計手袋,新季更以「沙漠露營」作為靈感,將「返璞歸真」實踐於設計中。設計師巧妙地運用黃赭色、烏木色、沙米色、塔爾棕色以及粉橙黃色作主色調,為一眾愛馬仕迷呈現多款全新手袋。



Hermès 2023春夏手袋|1. Arçon 手提肩背袋/拼皮手提肩背袋

Hermès 2023春夏手袋|Arçon 手提肩背袋(Getty Image)

Hermès全新推出的 Arçon 肩背袋,可以說是實用與美觀兼備,以大弧度的開口配合圓滑輪廓,更飾有側口袋及金屬扣環,整個設計讓收納空間增大,絕對是高性能的露營單品。

Hermès 2023春夏手袋|拼皮手提肩背袋(Getty Image)

Hermès Arçon 手袋除了有大地紅棕色設計,還有兩款拼皮款式供愛馬仕迷選擇。以愛馬仕標誌性的 Maurice 公牛皮及 Swift 小牛皮縫紉而成,整體設計簡約俐落,給人休閒假日的感覺。

Hermès 2023春夏手袋|Arçon 手提肩背袋(Getty Image)

Hermès 2023春夏手袋|2. 機能風皮革大袋

Hermès 2023春夏手袋|機能風皮革大袋(Hermès)

Hermès 重新演繹經典的皮革工藝,打造垂墜而下的皮革手袋。皮革上飾滿小洞作點綴,配以親膚的彈性面料服裝,而且容量極大,營造出城市和郊外交融的實用袋款。

Hermès 2023春夏手袋|3. Kelly Élan Folie’s

Hermès 2023春夏手袋|Kelly Élan Folie’s(Getty Image)

Hermès經典包之一「Kelly」在早前推出了Wallet On Chain「Kelly to Go」後,其後再釋出在時裝騷上首次亮相已獲得高度關注的變奏版的 Kelly To go — Kelly élan肩背包!設計師 Nadège Vanhée-Cybulsk將élan長型的晚裝包與Kelly結合,保留了傳統Kelly包的梯形輪廓以及金屬扣,附可拆式短皮革背帶,再加入了輕柔鴕鳥毛,令女生揹上手袋時,羽毛會隨身擺動,呈現其在沙丘之中搖曳生姿的氣派。

Hermès 2023春夏手袋|4. Étrille Folie’s

Hermès 2023春夏手袋|Étrille Folie’s(Hermès)

Hermès 圓桶形的新款 Étrille Folie’s 手袋,以鴕鳥毛作點綴,凸顯優雅高貴氣質。而彩藍色調則讓 Étrille Folie’s 手袋更具造型感,帶出直率卻又知性的個性與品味。

Hermès 2023春夏手袋|5. Birkin Picnic手提包

Hermès 2023春夏手袋|Birkin Picnic手提包(Hermès)

秋高氣爽的季節,不少女生都會選擇和姐妹淘在清草地上野餐,好好打卡一番。而野餐必不能缺少藤編包,這次Hermès把經典Birkin包以Swift 小牛皮與柳條交織出「Birkin Picnic」手提包,絕對讓你愛不釋手!

