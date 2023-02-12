8對薰衣草紫色波鞋　NIKE Air Jordan 1、FILA情人節限定極夢幻！

2023年的大勢鞋是哪雙？首先必須把Pantone代表色「數碼薰衣草（Digital Lavender）」踩上就對了！



淡淡柔柔的紫色，甜度不高、仙氣加滿，甚至還自帶俐落感，讓你一套秒成為「街上最清新的一朵花」（撥髮），來看看有哪些最新出爐的仙女系「薰衣草紫球鞋」吧！

2023年8對精選薰衣草紫色球鞋在此！！！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2023年薰衣草紫球鞋推薦

1. NIKE Wmns Air Jordan 1 Elevate High

帥氣歐膩必備配備NIKE「Air Jordan 1」，居然有仙氣逼人的「薰衣草紫夢幻配色」！？Wmns Air Jordan 1 Elevate High中筒鞋經典的硬派輪廓、中筒設計，用粉嫩淺紫色完美中和，視覺上個性、氣質兼具，同時搭配好穿脫的側開拉鍊便捷設計，大推混搭美美洋裝穿去約會～

2. VANS x EM On Holiday Classic Slip-On 男女款紫色滑板鞋

懶散的仙女們（？）請光速入手這雙！VANS與雪梨品牌Emma Mulholland on Holiday聯手，讓招牌懶人鞋Slip-On鞋上「開滿朵朵紫羅蘭小花」，精緻的花朵刺繡，與鞋中底上的紫色棋盤格相呼應，加上鬆餅格鞋底、舒適軟墊鞋口，隨性一套就能出門，而且還超時髦。

同場加映：CHARLES & KEITH｜小CK薰衣草紫色手袋Top 7 ITZY同款小資女必收（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

3. CONVERSE Wide Wale Cord One Star Pro低筒鞋

冬季氛圍的燈芯絨加上寬版鞋帶…軟萌軟萌的外型，再加上「紫羅蘭紫」誰可以抗拒？CONVERSE出品的Wide Wale Cord One Star Pro低筒鞋，整雙用紫＋白的粉嫩撞色打造而成，早就讓大批韓妞瘋狂，同時還內建CX鞋墊，穿去逛街也不怕腳底板痛啦～

4. adidas Originals ADI2000 W

「Y2K風格」正大勢！復古球鞋也強勢回鍋，adidas Originals家這雙以2000年代早期的球場訓練鞋為設計基礎，很有份量感的圓鞋頭、胖胖鞋身，街頭中又帶有可愛感，不只採用奶油白以及粉紫色2大主色，鞋側招牌三條槓還以深一階的紫色畫龍點睛，細節超有層次感。

同場加映：內褲穿多久要淘汰？5項挑選及保養技巧 彩色底褲增下體感染風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

5. PONY MODERN 3 電光鞋 紫白雙色復古慢跑鞋

想要一眼被看到？PONY這雙MODERN 3電光鞋不只有一種紫羅蘭（笑）！繁複鞋面使用不同深淺的紫色勾勒，設計上簡化外觀的複雜，讓整體視覺更加俐落，結合輕量的EVA中底與耐磨的橡膠外底，出遊、運動時都能舒適穿著，還偷偷＋了增高效果喔！

6. ASICS JOGGER X81

柔美的粉紫、溫暖的橙黃…這雙根本是把整片「薰衣草＋太陽花花園」搬上鞋面！爭奇鬥豔又不會過度花俏的ASICS春季新款JOGGER X81，復刻80年代經典跑鞋，流線型鞋身加上異材質拼接，再搭配獨特鏤空設計Cush Hole中底，整雙乍看溫溫柔柔，卻有難以忽視的獨特個性～

7. FILA 5-C117X-109

沒想到紫色也能超浪漫吧？FILA今年的西洋情人節限定款百搭又唯美，在簡約小白鞋上注入小心機的專屬塗鴉設計，細節處不只裝飾Pantone代表色薰衣草紫，鞋舌上的愛心、鞋後跟的「可愛的告白氣球刺繡」都好可愛，同時選用輕柔霧滑的皮革材質打照而成，一雙自帶甜甜氛圍～

8. LE COQ SPORTIF RGT-AM1

低調人也不用擔心，LE COQ SPORTIFABC這雙「薰衣草紫得超隱密」（笑），採用復古鞋型與剪裁打造的RGT-AM1系列，只在鞋側LOGO、鞋後跟、鞋裡以及鞋舌上簡單的結合低彩度紫色，簡約風格不管是什麼單品都很好搭，今年度通勤鞋請考慮它～

延伸閱讀：

2022冬4雙「麵包懶人運動鞋」推薦！adidas雲朵鞋、VANS這雙是烤焦菠蘿

2022年5雙「椰奶米球鞋」推薦！NB574復古跑鞋、PUMA厚底老爹鞋秒拉長腿

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】