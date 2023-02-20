Hermès耳環改造成手鏈跟頸鏈！一物兩用只需一半價錢就有頸鏈

近日網上掀起Hermès改造熱潮，有人將Hermès紙袋過膠變成手袋高價賣出，有的更將Hermès H標誌耳環改成一物兩用的手鏈跟頸鏈！不但還原度高，價錢更是原本的一半，引起廣大小資女們爭相仿效。



近日網上掀起Hermès改造熱潮，有人將Hermès紙袋過膠變成手袋高價賣出，有的更將Hermès H標誌耳環改成一物兩用的手鏈跟頸鏈！（小紅書 @太厚涼涼）

Hermès是不少女人的夢想，但由於其手袋價值不菲，很多小資女們都會入手Hermès首飾。不過即使首飾價格比手袋便宜得多，一條Hermès 頸鏈也還是要約港幣三千多，絕對不是小數目。因此最近，網上不少女生公開分享自己的「Hermès耳環DIY改造法」，一對同樣價值的Hermès耳環，就能改造出兩條頸鏈或手鏈，節省了大半的價錢，還可以跟好姊妹一人一條，簡直是物盡其用，馬上來看看吧！

首先，當然是先購買一對心儀的Hermès Pop H耳環。（小紅書 @太厚涼涼）

首先，當然是先購買一對心儀的Hermès Pop H耳環。Hermès Pop H耳環顏色眾多，其中白色和黑色最為百搭，深受女生歡迎。

Hermès耳環改造的工具，包括：一片化妝棉、老虎鉗以及按自己喜歡的長度的頸鏈或手鏈。（小紅書 @橙汁兒C_）

Hermès耳環改造的工具，包括：一片化妝棉、老虎鉗以及按自己喜歡的長度的頸鏈或手鏈。工具齊備後，就可以先將耳針穿過化妝棉，以化妝棉保護耳環主體，另一頭用老虎鉗垂直把耳針拔下来。

如果太難拔除，有網民建議先以打火機燒熱老虎鉗，會比較容易拔出。然後再拿出準備好的頸鏈或手鏈，穿進拔去耳針的H耳環內，便大功告成了！驟眼看跟原版頸鏈十分相像。

拿出準備好的頸鏈或手鏈，穿進拔去耳針的H耳環內，便大功告成了！（小紅書 @太厚涼涼）

不過網民對此反應非常兩極，有人認為改造權落在買家身上，有人則認為沒有足夠預算倒不如不要追求名牌。雖然成功案例為數不少，但也有網友悲慘分享改造失敗的例子，H標誌的背面朝外，得不償失。