轉季10項實用「斷捨離」清單！騰出空間營造精緻生活

「斷捨離」向來都是一門學問，人對於過去的回憶充滿情意結，而身邊的物件剛好就是喚醒記憶的橋樑。所以對於不少人來說，要丟掉用過的東西總是異常的困難，生怕自己以後會後悔。其中一個蠻有效的「斷捨離」方法是日本「收納女王」—近藤麻理惠在她最有名的書本裡面曾經說過的：「只留下心動的東西，其他都丟掉。」為自己訂立法則，可以釐清心裡真正想要留下的。適逢轉季，以下10項由衣物到配飾的「斷捨離」清單或許可以幫助你為家居騰出空間。



適逢轉季，以下10項由衣物到配飾的「斷捨離」清單或許可以幫助你為家居騰出空間。（日劇《螢之光》劇照）

「斷捨離」清單｜1. 不合身或已變形的衣服

有些衣服可能因為穿過或者洗過很多遍，質感變得很差和起毛粒，甚至已經變形和泛黃，就是時候該丟掉了。可能有不少小時候穿過的衣服，我們會捨不得丟掉，但是已經不合身的話就再沒有「衣服」的意義了。如果不想浪費，可以選擇衣物回收，或者送給朋友或親戚中的小孩，將「衣服」的功效延續下去。

「斷捨離」清單｜2. 遺失了其中一邊或已破洞的襪子

「斷捨離」清單｜2. 遺失了其中一邊或已破洞的襪子（Getty Image）

說到襪子，相信每個人都一定試過遺失其中一隻襪子，這樣另一邊還在的襪子就作廢了。通常我們都會將這隻襪子先收好，直到找到遺失的那一隻為止。不過人往往就會因為沒有再穿，就把還在的那一隻襪子給忘掉。不但遺失的沒找到，還佔了空間放置另一隻襪子。已破洞的襪子就更加不用多講，不如留下更多位置擺放原好無缺的襪子吧！

「斷捨離」清單｜3. 已經生鏽的擺設

「斷捨離」清單｜3. 已經生鏽的擺設（Getty Image）

昔日重要的人送給自己的東西，我們總是會倍加珍惜，可能是因為那份情誼一去不復返，而丟掉他曾經送的東西就好像象徵著這個人將在你的世界裏永遠消失。不過或許這個物件跟這一段關係一樣，敵不過歲月的痕跡。該放手的，就放開吧。

「斷捨離」清單｜4. 不適合自己風格的衣飾

隨著年紀漸長，品味也會有所改變。曾經非常喜歡的風格，現在可能已經過時了。可能中學時代很喜歡、經常穿的衣服，長大後已沒有再穿。這些衣服拍下照片就足夠了，然後就可以丟掉。

「斷捨離」清單｜5. 只好看不好穿的鞋子

「斷捨離」清單｜5. 只好看不好穿的鞋子（Getty Image）

只好看不好穿的鞋子只是金玉其外，敗絮其中。勉強穿上去的話，可能會令足部受傷，嚴重的更可能會為腿部健康帶來長遠影響。如果只是「虛有其表」的鞋子，不如把它放棄，另覓一雙好看又能讓你走得更遠的鞋子吧。

「斷捨離」清單｜6. 朋友送但不喜歡的禮物

朋友的一番心意，即使不是自己心儀的，我們通常也不好意思拒絕。不過這樣就會浪費了這份禮物，那不妨把它轉贈給親朋戚友，讓懂的欣賞它的人好好欣賞它吧！

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