穿搭｜微胖女生5大針織毛衣挑選秘訣　外鬆內緊視覺即減10公斤！

作為一個微胖的女生，到冬天就會非常困擾，要怎麼穿出不顯胖又時尚的造型，尤其碰到最容易踩雷的針織毛衣，一旦選錯，那就是原地胖10kg！



小紅書穿搭博主酒窩大姊姊親自傳授5招「針織毛衣的挑選秘訣」，微胖、胸部大的女生，一定要會！

5大針織冷衫挑選秘訣，揀啱即瘦10kg！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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針織毛衣挑選秘訣

1：拒絕oversize

很多胸大、微胖的姐妹們，因為想要遮住手臂、肚子的肉肉，所以購買寬鬆、版型又大的oversize毛衣，但如果選到又大又厚的材質，又是麻花款式的話，穿上後一定會顯得虎背熊腰，所以梨形身材的姐妹們可以選擇織法簡單、基礎又自帶一點垂墜感的毛衣，才會營造出紙片人的效果！

2：遠離大印花

穿上大印花款式的毛衣只會出現兩種極端，一種是穿出明星、網紅感，另一種則像是村姑XD，越是胸大微胖的姐妹，越要選擇簡單又耐看的款式，像是polo領毛衣，可以露出鎖骨的同時，面料自帶垂墜度看起來還更加顯瘦！

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3：外鬆內緊

很多姐妹在搭配針織開衫毛衣時，上衣會隨意搭配寬鬆的素t 搭配緊身牛仔褲，雖然能有效的遮住贅肉，但還是沒有「顯瘦」的感覺，所以梨形身材的姐妹要記住「外鬆內緊」的穿搭原則，才是冬天顯瘦的穿搭秘訣，如果肚子大就可以選擇高腰牛仔褲，臉比較大的姐妹就選V領的上衣來做搭配，只要能夠凸顯出曲線，加上上下比例的分割，就能輕鬆穿出紙片人的既視感！

4：凸顯曲線的連衣裙

非常寬鬆又有很多設計的毛衣，普遍只適合又高又瘦的模特，微胖的姐妹們，如果想要顯瘦就不能忘記展露腰線，所以在購買時可以挑選收腰、大領口和小開岔的款式，一定要把梨形身材的優勢發揮到極致，才不會讓整個冬天都顯得過於臃腫！

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5：羊毛打底衫

微胖女孩們盡量不要選擇高領毛衣，高領把脖子整個遮住之後，只會顯得頭大脖子短，我們反而可以選擇V領或U領款式打底衫，更能顯示脖、頸線條，而且露出鎖骨還能顯臉小，但如果還是想要買高領的話，可以選擇材質細膩，或是半高領以及寬鬆高領的款式～

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