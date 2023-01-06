Rolex｜勞力士新一年加價升幅近3%！經典保值4大款最新價格一覽

【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】勞力士（Rolex）一直都是名錶界知名度最高的品牌，追手程度從未倒退，勞力士多年來的經典款式持續備受追棒，亦曾以天價創下全球拍賣紀錄，難怪成功入手的人都視它為寶物般收藏。日前，據外國媒體報道，美國和英國市場已經加價，而且價格平均漲幅大約2.6% 與 2.2%，不過勞力士官方尚未回應價格上漲的原因。



【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】勞力士（Rolex）一直都是名錶界知名度最的品牌。（unsplash@Nathan Aguirre）

勞力士（Rolex）加價升幅近3%！4大經典保值款最新售價

外國Bloomberg最新報導指出，長期追蹤美國和英國地區數據的巴克萊銀行分析師(Barclays)表示，勞力士（Rolex）在英國平均上漲了2.6%，在美國平均上漲了2.2%，這是品牌的最新漲幅。即查看4款勞力士經典保值款最新售價吧！

【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】勞力士（Rolex）加價升幅近3%！（IG@vvyeo）

瑞士名錶品牌勞力士（Rolex）一般是每年1月加價一次，為了應對全球通膨與貨幣貶值，繼去年9月勞力士調整了日本與英國等少數市場的定價，Submariner及Daytona等錶款經已在去年9 月及11月先後加價兩次，當時勞力士官方對於加幅表明對前景極具信心，且加價應對通脹及盈利外，亦不會打亂全球供應鏈。但緊接著去年 9 月後再度傳出漲價的消息。

巴克萊銀行分析師Richard Taylor及Pallav Mitta曾指出，投資者及消費者早已充分預期價格漲幅，從銷量可見加價未有任何影響，加上去年1月勞力士（Rolex）大部分市場提高約 3.5%價格，11月英國再增加 5%，歐洲亦同樣加價，但需求依然高企。

Rolex加價2023｜OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41（編號：126300）

在今次價格調整之中，OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41現時於香港勞力士官方售價是HK$63,100，而英美市場上漲了2.5%，最新售價美價格分別為10,350英鎊（約港幣96,174）及12,250美元（約港幣95,660）。

【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41（編號：126300）（Rolex 官網）

Rolex加價2023｜COSMOGRAPH DAYTONA（編號：116508）

在今次價格調整之中，熱愛駕駛與追求速度人士夢寐以求的功能腕錶的Cosmograph Daytona，至今香港勞力士官方售價是HK$115,500，而英美市場同樣上漲，惟英美增幅略為有不同；英國上漲了2.9%至12,500英鎊（約港幣116,175），美國則加價了1.7%至14,800美元（約港幣115,573）。

【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】COSMOGRAPH DAYTONA（編號：116508）（Rolex 官網）

Rolex加價2023｜OYSTER PERPETUAL SUBMARINER（編號：124060）

OYSTER PERPETUAL SUBMARINER作為潛水腕錶的典範，跟人氣手錶的黑水鬼升幅較微，香港勞力士官方售價是為HK$71,300，而英美市場分別上漲了2.2%及1.9%，最新售價美價格分別為9100英鎊（約港幣84,575）及10,800美元（約港幣84,337）。

【Rolex加價2023｜勞力士手錶最新價格】OYSTER PERPETUAL SUBMARINER（編號：124060）（Rolex 官網）

Rolex加價2023｜GMT-MASTER II（編號：126711CHNR）

GMT-MASTER II是勞力士最熱賣的錶款之一，這款玫瑰金的腕錶香港官方售價為HK$126,100，而在英美兩地分別上漲1.7%及1.4%，最新售價美價格分別為9150英鎊（約港幣85,035）及10,900美元（約港幣85,118）。