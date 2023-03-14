CHANEL加價2023｜3招香港買CHANEL排隊攻略！網：成功買到搶手貨

要數到名牌手袋最保值的品牌，相信除了一袋難求的愛馬仕（Hermès）外，Chanel已成為升值潛力最高品牌的頭三位。那怕 Chanel、LV以至Hermès 等人氣品牌加價，依然無阻人氣旺盛。不少女生為求與SA打好關係以及早點買入心頭好，不惜「配貨」，可惜有些人「配貨」多時卻仍然未等到心頭好。



網上一直對於購買名牌手袋有著不少攻略，隨著疫情放寬，香港開關後「千金更難買心頭好」。不少名牌分店出現人龍，一袋難求。大家都為買手袋排隊，可見名牌手袋的魅力驚人！近日就有一位內地女生《毛姐的買買買敗家日記》在小紅書中分享在香港Chanel 的排隊攻略，當中亦有網民分享自己成功「Walkin」購入的經驗：「 早上9點多去海港城排隊，成功買到了搶手貨，山茶花扣黑色Mini CF」

名牌手袋一袋難求（《最愛女人購物狂》劇照）

事主實地考察Chanel排隊實況

事主表示自己亦是「配貨」一員，早有相熟SA，不過為了實地考察Chanel排隊實況，為了提供一個排隊資料幫助大家，所以沒有尋找SA幫助，全靠自己的排隊能力！不過事主亦有提醒道如果大家有相熟SA，可以先預約及留貨，減少白行的情況。

事先聲明，今日係特登唔約我個SA去幫大家睇下排隊情況。 事主

▼▼▼【按圖看更多】尖沙咀當日 3間Chanel 排隊實況▼▼▼

經事主實地考察3間Chanel 排隊實況後，分享香港Chanel 3大排隊攻略。事主發現海港城店的貨款較齊全，但同時最多人龍，如果沒有預約連排隊的機會也沒有！另外半島店及圓方店需要即場預約，登記並收到訊息後要再排隊的。

香港Chanel 排隊攻略1. 注意開門時間

事主「大家留意！全港最早開門是海港城Chanel，早上10點開門，其他都開11點！」（《潮拜購物狂》劇照）

事主指若果想成功進店，建議留意Chanel開門時間，剛開門的時段會較少人排隊，同時貨量亦較多。

香港Chanel 排隊攻略2. 嘗試即場預約

事主指若果錯過了開門時間，可以嘗試「Walkin」，不過事主提醒道即場預約視乎當日店舖人流而決定的，並非固定的。事主以出文當天作例子，半島店及圓方店因為人流較少，所以可以即場預約，但海港城店則不能夠即場預約。

若果即場預約，在Chanel門口尋找一名手拎iPad的員工，留低個人電話及姓名作登記，登記後會收到確認信息。大家必需要確認收到信息，不然白費心機的！收到信息後就可以四處逛逛，當收到第二個確認信息，就可以回店排隊。不過回店後，大家要有心理準備，需要再等待約15至30分鐘的。

香港Chanel 排隊攻略3. 預先網上預約

事主指如果沒有SA，還有最後一個鮮為人知的攻略點，就是網上預約！事主提醒大家，網上預約不代表直行直入，仍然需要排隊的！事主以出文當天作例子，因為當天約下午1時到達海港城店，當時海港城店不提供即場預約，沒有網上預約的事主只能打道回府。

相對起來，網上預約比即場預約穩定，網站日子會有2個星期內的時間可供預約，事主提醒大家要早點預約心儀日子。

除了以上排隊攻略之外，事主亦分享自己集中在尖沙咀碰運氣的原因，除了因為尖沙咀具有3間Chanel，亦因為海港城前往圓方只需一架小巴，相對節省時間！