CHANEL 22迷你手袋新登場 這樣買平近六千！珍珠鏈款高雅又華麗

CHANEL 22 Bag的誕生瞬間在不少女生的心中佔一席位，其簡單隨性的外型及實用的容量，讓它甫推出就引搶購熱潮。而過去幾季CHANEL 22 Bag推出過不同配色、甚至與它外型相似的水桶袋，而它也在Chanel 2023春夏時裝秀上預告，即將推出CHANEL 22 mini Bag，儘管大容量手袋熱潮再次掀起，迷你手袋的精緻度還是讓人難以抗拒！



CHANEL 22迷你手袋新登場

CHANEL 22迷你手袋新登場（CHANEL）

CHANEL 22 Mini Bag的尺寸為20×19×6cm，雖然尺寸與CHANEL 22 Bag比較小了不少，但對於亞洲女生的身形來說非常合襯，搭配上也更百搭。而CHANEL 22 Mini Bag的揹法也更多變，除了固定在手袋兩側的金屬皮穿鏈外，還有附上長肩帶及長金屬皮穿鏈，在揹法上有更多變化。

CHANEL 22 Mini Bag共推出四款

CHANEL 22 Mini Bag共推出了四款，分別是明亮的淺黃色、高雅的黃銅色以及兩款經典黑色，這次手袋都是採用光面帶皺紋的小牛皮，配上同樣放大的菱格紋縫線，簡單又充滿率性。這兩款黑色CHANEL 22 Mini Bag，其中一款是有加上珍珠鏈，使其更華麗及多了亮眼之處。

CHANEL 22 Mini Bag共推出四款（CHANEL）

CHANEL 22 Mini Bag在歐洲買更划算

在CHANEL近期進行了今年第一次加價後，CHANEL 22 Mini Bag這次在香港定價是HKD40,000，而另一款配有珍珠鏈的黑色CHANEL 22 Mini Bag是HKD42,500，有網民分享了一個更划算的買法！就是假如大家近期有打算去歐洲國家旅行，不妨等到旅行再買，因為以現時CHANEL 22 Mini Bag在歐洲的定價分別是EUR4,950（約港幣41,040）以及EUR5,250（約港幣43,528），但是歐洲國家可以退稅，退稅率因應不同國家而定，像是網民分享西班牙退稅可達16%，非常划算！

CHANEL 22 Mini Bag在歐洲買更划算（CHANEL）

以CHANEL 22 Mini Bag配珍珠鏈款為例，在西班牙購買再退稅，以網民分享的退稅率計算，只需$36,558港幣，足足便宜了$5,942港幣！