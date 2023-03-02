CHANEL加價2023｜經典袋款大幅加價1萬　保值手袋最新價錢一覽！

CHANEL加價2023｜CHANEL手袋令人夢寐以求，不少女生都覺得必定要擁有一個，但名牌手袋向來都是早買早享受！早前CHANEL有加價消息傳出，歐洲亦有不少地區已有價格調整，而早前部分經典手袋款式於香港官網也靜悄悄地加了價，正式迎來2023年首次加價！《01女生》為大家盤點10大CHANEL加價手袋款式！



CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 手袋

BOY CHANEL 手袋向來深受喜歡中性風格的女生喜愛，手袋呈長方形的袋形，袋中心的菱格紋皮革，配以外圍的間紋皮革，打造出仿如畫框的感覺，手袋線條方正俐落，再配合粗身金屬鏈帶設計，為手袋增添剛強氣質，背起來可以散發出與眾不同的知性氣質。在今次加價之中，中號的 BOY CHANEL 手袋加價高達 HKD 5,000，大家也趕快在下次加價前入手吧！

Chanel加價2023｜BOY CHANEL 手袋（CHANEL 官網）

CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 細號手袋

原價：HKD 42,700

最新售價：HKD 46,500



CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 中號手袋

原價：HKD 46,400

最新售價：HKD 51,400



CHANEL加價2023｜BOY CHANEL 大號手袋

原價：HKD 49,100

最新售價：HKD 54,200



CHANEL加價2023｜CHANEL 22 手袋

CHANEL 22 同樣是值得收藏的 CHANEL 袋款之一，CHANEL 22 手袋系列是品牌設計來與Chanel No.22香水致敬的手袋款式，手袋採用了菱格紋理令手袋更顯質感，大容量的設計讓女生收納個人物品，也正好配合最近興起的大手袋熱潮。在今次加價中，CHANEL 22 手袋加了足足 HKD 6,200！

Chanel加價2023｜CHANEL 22 手袋（CHANEL 官網）

CHANEL加價2023｜CHANEL 22 手袋

原價：HKD 41,000

最新售價：HKD 46,900



CHANEL加價2023｜CHANEL 22 大號手袋

原價：HKD 44,400

最新售價：HKD 50,600



Chanel加價2023｜CHANEL 19 手袋

CHANEL 19 向來被稱為升值潛力高之袋款，手袋系列是老佛爺 Karl Lagerfeld 為 CHANEL 設計的最後一個配件，系列於2019年推出，所以取「19」為系列命名，加上 Coco Chanel 女士的出生日期也正是「19」，所以這個數字對 CHANEL 是別具意義！手袋設計放大了經典的菱格紋及雙C Logo，營造出一種柔軟蓬鬆感，難怪深受女生喜愛！

CHANEL加價2023｜CHANEL 19 手袋

原價：HKD 44,600

最新售價：HKD 49,300



CHANEL加價2023｜CHANEL 19 大號手袋

原價：HKD 49,100

最新售價：HKD 54,200



CHANEL加價2023｜2.55手袋

CHANEL 的 2.55 手袋之所以如此命名，是因為這個袋款是在1955年2月誕生的，亦是 Coco Chanel 女士第一個設計的手袋。Chanel 女士從馬鞍圖案上的格紋取得靈感，設計出菱格紋袋款，就這樣成為了品牌經典元素，而 2.55手袋也成為了品牌其中一個標誌性袋款！

CHANEL加價2023｜2.55手袋（CHANEL 官網）

CHANEL加價2023｜2.55迷你手袋

原價：HKD 34,600

最新售價：HKD 38,000



CHANEL加價2023｜2.55經典手袋

原價：HKD 69,600

最新售價：HKD 78,500



CHANEL加價2023｜CHANEL Classic Flap 經典款手袋

提到 CHANEL 的經典袋款，不得不提這款 Classic Flap，Classic Flap Bag 是品牌經典手袋 2.55 的改良版，採用菱格壓紋設計，配以雙C金屬扣及金屬鏈帶設計，款式高貴優雅，作為 CHANEL 迷的妳必定要擁有一個！

CHANEL加價2023｜CHANEL Classic Flap 經典款手袋（CHANEL 官網）

CHANEL加價2023｜迷你垂蓋手袋

原價：HKD 32,700

最新售價：HKD 36,400



CHANEL加價2023｜經典款細號手袋

原價：HKD 65,100

最新售價：HKD 75,200



CHANEL加價2023｜Classic Flap 經典款手袋

原價：HKD 69,600

最新售價：HKD 78,500

