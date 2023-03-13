CHANEL手袋僅用15分鐘即斷鏈！回覆惹事主震怒：售前售後天壤之別

CHANEL手袋是不少女生夢寐以求，等到成功入手一個時﹐更是份外小心愛惜使用。早前就有一位中國女生以20,100人民幣（約港幣$22,600）入手了一個CHANEL手袋，但竟在使用15分鐘後鏈帶斷裂了，該名女生聯絡品牌客服詢問處理方法，但得到的回覆讓她很生氣，更指購買時態度熱情，但售後卻是大相徑庭。



CHANEL｜價值港幣二萬多CHANEL手袋 僅用15分鐘即斷裂（微博截圖）

價值港幣二萬多CHANEL手袋 僅用15分鐘即斷裂

這位來自中國福州的張女士分享道日前去成都旅遊時，在當地CHANEL專櫃購買了一個價值$20,100人民幣（約港幣$22,600）的綠色款金球長方盒手袋，但在她回到福州時，只揹了15分鐘，手袋的鏈帶竟然突然斷裂了。這CHANEL手袋容量不大，這位女生表示自己只放了粉餅及及唇膏等很輕的物品，絕不可能因負荷太重導致鏈帶斷裂。

CHANEL｜聯絡客服詢問處理方法 ，品牌回應讓事主感到無言又生氣（微博截圖）

聯絡客服詢問處理方法 回應讓事主感到無言又生氣

這位張女士隨後就聯絡CHANEL客服詢問處理方法，希望可以維修手袋，但對方竟回覆：「只接受顧客親自攜帶手袋前往門市進行維修，不接受郵寄單獨處理。」張女士對於這樣的回應感到無言又生氣，表示無法接受為了維修手袋，要特地再花時間及金錢前往購買地成都，而且認為並不是她令到手袋出現損壞。

CHANEL｜事主表示售前、售後態度大相徑庭（微博截圖）

事主表示售前、售後態度大相徑庭 要求3倍賠償

最讓張女士生氣的地方是在購買CHANEL手袋時，店員的態度好客又熱情，但在詢問維修處理方法時，客服卻變得愛理不理，與此之前簡直是大相徑庭。而此事在中國媒體報導後，引起網民們熱議，CHANEL也隨即再次聯絡她，並建議將手袋寄回給他們判斷是否手袋質量問題。但張女士表示自己已對CHANEL的態度非常失望，所以現時只希望退貨退款，望按照原價的3倍作賠償。而事件正在調查中，暫時未知最終賠償方案如何。

CHANEL｜事主要求3倍賠償（微博截圖）

花重金買下心儀的CHANEL手袋，本應是開心事，但竟出現這樣慘案，需未知最終處理方案。但不少網民得知此事後，都替事主感不值，同時認為維修手袋要本人回到購買門店，此事十分不合理，都紛紛表示支持她爭取合理的售後服務。