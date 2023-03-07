日本Hermès零配貨？愛馬仕達人親揭有效入手Birkin Kelly買包攻略

Hermès配貨｜喜愛Hermès的女生固然希望「想包得包」，但是入坑Hermès就難逃「配貨」的命運。不過網上經常傳出日本專櫃零配貨成功買到Birkin和Kelly，到底是否真有其事呢？內地有一名Hermès收藏家於個人YouTube頻道為大家親解日本愛馬仕零配貨的傳聞，以及親測有效的Birkin、Kelly買包攻略，有興趣的女生絕不能錯過！



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Hermès配貨｜YouTube上有一個頻道名Xiaoma Picks的達人是一名Hermès收藏家。（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

YouTube上有一個頻道名「Xiaoma Picks」的達人是一名Hermès收藏家，她表示不少觀眾都向她大吐苦水表示「配貨」手法讓她們走了很多冤枉路，而她本人直言自己剛「入坑」同樣遇上相同情況。她坦言自己不知不覺都成為Hermès粉絲10年左右，作為如今「老手」，過程都荊棘滿途，才成為今時今日的Hermès達人。她在片中親自為大家揭開日本專櫃零配貨的傳聞，以此助大家成功入手自己心儀的手袋！

Hermès配貨｜日本專櫃零配貨成功買到Birkin和Kelly（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

愛馬仕達人揭日本Hermès「零配貨」傳說

日本專櫃是真的可以「零配貨」成功拿到好包，一般普通牛皮的Birkin 30或Birkin 35有機會零配貨就拿到的，甚至小尺寸的25cm都有機會。不過達人表示小尺寸極具人氣，市場價位亦會更高，故此能夠零配貨而成功拿包的機率就會較小。

Hermès配貨｜愛馬仕達人揭日本Hermès「零配貨」傳說（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

至於日本專櫃的SA要視乎你是否配得上該手袋，當中亦包括入店鋪的時機、SA手中有沒有放包的名額。若果剛巧遇到名額，那麼成功取包的機率亦會變高。

日本哪裡的專櫃 包的存貨量多？

在日本部分手袋會稱為「觀光客包」，雖則是Birkin及Kelly，但是該手袋的二手市場價不及定價，某些尺寸或不太人氣的顏色在沒有消費紀錄情況下零配貨拿包機率同樣是較大。此外，達人提醒大家越繁華的地方包的存貨量越多，但未必好拿兼且競爭實在太大。

Hermès配貨｜達人提醒大家越繁華的地方包的存貨量越多，但未必好拿兼且競爭實在太大。（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

如果時間允許的話，她建議大家不妨走去稍微偏遠的地方，別一直盯住東京、大阪或名古屋的專櫃。近年疫情緣故，手袋都變到供不應求，因此日本專櫃手袋也會變少，大家就要留意一下了！

買包攻略：入店時機成拿包關鍵？

入愛馬仕店鋪亦有分時機，達人表示像銀座新宿市中心的大店外，基本上早起排隊是起不到任何作用，她個人認為早上11至12時左右；下午則約4至5時左右較為適合，盡量避免午休的時間及關店的時間。

Hermès配貨｜入愛馬仕店鋪亦有分時機（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

另外，不少人都指進入愛馬仕店鋪最好穿著名牌，而達人個人認為愛馬仕的店員確實是通過外在觀察客人的能力，要拿到愛馬仕的入場券無疑是不能太樸素，盡量跟店員展示的財政能力，以及切勿素顏入店，最好打扮得精緻且高雅得體。

資料來源：YouTube@Xiaoma Picks