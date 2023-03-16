GUCCI手袋限時激減低至$6XXX！1折起即可入手PRADA、FENDI、Chloé

【TWIST減價】又來到一年一度送冬迎春的日子了，當然要買個新手袋迎接朝氣勃勃的春季。TWIST全線分店現時發售多款精選減價貨品，大家可以低至1折起入手各大奢侈品牌 GUCCI、PRADA、FENDI及BALENCIAGA等等多款精選名牌手袋，有興趣的女生切勿放過是次優惠！



【TWIST優惠】TWIST全線分店現時發售多款精選減價貨品（官方圖片）

TWIST減價｜TWIST 3月瘋狂大減價低至1折！

TWIST 3月瘋狂大減價優惠分為四輪，每周六TWIST各大分店（尖沙咀國際廣場分店、觀塘 APM 分店、將軍澳東港城分店）都會發售多款精選減價貨品，率先觀看第三輪精選減價貨品，機會難逢切勿錯過逢星期六到TWIST選購心儀貨品。

開始時間： 2023年3月4日（第一輪）、3月11日（第二輪）、3月18日（第三輪）、3月25日 （第四輪）

（官方圖片）

TWIST減價｜1. Longchamp Box-Trot

用浪漫的紫色來迎接春天氛圍吧！去年Longchamp推出的Box-Trot新系列，一上架隨即被女生們瘋購。Box-Trot一改品牌過往馬術風格，加上「小包」是近年的潮流趨勢。包身以盒子形狀為設計，並附有可調式肩帶。容量亦不少，可放下日常所需小物。

TWIST減價｜Longchamp Box-Trot 原價 $4,600 折後價 $460 (90% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜2. BOTTEGA VENETA Mini JODIE

BOTTEGA VENETA是近年冒起的品牌，憑低調奢華的編織工藝，如雲朵包、可頌包及編織包成功吸納一眾粉絲。Jodie向來都是OL的摯愛款式，換上皮革紋理比起Jodie編織袋都不失設計感，而標誌的打結裝飾都換上剪羊毛異材質做拼接。

TWIST減價｜BOTTEGA VENETA Mini JODIE原價 $21,500 折後價 $10,750 (50% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜3. GUCCI GG Marmont Small leather shoulder bag

GUCCI相機包自推出後，至今依舊不退流行。這款手袋包身柔軟而挺立，再綴以雙G配件。至於配搭鏈條肩帶設有皮革肩膊細節。現時官網售價為$13,000，但TWIST 3月瘋狂大減價低至半價，只需$6,500 即可入手！

TWIST減價｜GUCCI GG Marmont Small leather shoulder bag 原價 $13,000 折後價 $6,500 (50% OFF)（官方圖片）

TWIST減價｜4. PRADA Galleria Micro Bag

手提包是永不退流行的袋款，Galleria彰顯品牌百年來在奢華皮具的卓越品質。手袋推出迷你版深受女士歡迎，且容量不少，可放下日常所需小物。

TWIST減價｜PRADA Galleria Micro Bag 原價 $23,100 折後價 $11,550 (50% OFF)（官方圖片）

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│門市減價款式及價錢▼▼▼

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以TWIST之最終決定為準。