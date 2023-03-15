Hermès加價 ｜Hermès漲價高達近30%！經典袋款升值1萬一袋難求！

Hermès加價 ︳Hermès受到疫情影響，導致出現供不應求的情況。早前，Hermès財務執行副總裁Eric du Halgouet已預告品牌價格將會上調5%至10%。根據過往漲價經驗，加價款式多數是經典款式。內地有一名Hermès收藏家發現了Hermès的官網及專櫃經已正式漲幅，且有一款手袋更加幅高達30%！即看以下Evelyne、Constance等4大升值手袋款式最新價錢！即看以下Kelly、Birkin、Constance等等經典款式最新價錢！



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Hermès加價 ︳Hermès收藏家（小紅書@Xiaoma 截圖）

Hermès加價驚人漲價高達近30%！

內地一名「Xiaoma 」女生是Hermès收藏家，不時在個人社交平台及頻道分享Hermès的資訊及知識給大眾。日前，根據「Xiaoma 」於小紅書分享的資料，她表示Hermès過往價格的漲價都是相對更小，但今次一反常態，內地官網基本上每一袋款的定價至少上漲了10%左右。

Hermès加價 ︳內地官網基本上每一袋款的定價至少上漲了10%左右。（小紅書@Xiaoma 截圖）

Birkin 25（Togo)過去售價是人民幣76,700（港幣約$87,458），經過價格調整後如今售價為人民幣83,900（港幣約$95,668），漲幅約9.4%。Kelly 25（Epsom）向來都是大熱款，官網漲價後現售人民幣90,150（港幣約$102,795），漲幅約9.5%。Mini Kelly ll （Box）亦由原先人民幣78,250（港幣約$89,226），加價至人民幣96,400（港幣約$109,922），加幅達23.3%。但加幅最誇張是Kelly Classique To Go，現售人民幣47,950（港幣約$54,675），加幅高達28.6%左右。

Hermès加價 ︳Hermes過往價格的漲價都是相對更小，但今次一反常態。（小紅書@Xiaoma 截圖）

緊隨其後，現居日本達人亦發現專櫃早已於1月未也開始進行了價格調整，而專櫃同樣是Kelly Classique To Go漲價最為狠，由62萬日元漲價至77萬日元，同樣是將近30%的漲幅，其他款式亦漲了至少10%以上。

Hermès加價 ︳現居日本達人亦發現專櫃早已於1月未也開始進行了價格調整。（小紅書@Xiaoma 截圖）

Hermès 4大升值手袋款式最新價錢

根據「Xiaoma 」的資料，Hermès於上次加價時的加幅約由2%至5%不等，經典人氣Kelly及Birkin Bag部分款式平均加價逾10%。即看以下4大升值Hermès手袋款式，而這些款於上次亦有加價，一覽上次加價前後的價錢！

Hermès加價 ︳Hermès於上次加價時的加幅約由2%至5%不等，經典人氣Kelly及Birkin Bag部分款式平均加價逾10%。（小紅書@Xiaoma 截圖）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Kelly 25cm (Togo)

Hermès Kelly一向大受歡迎，2022年價格已經加至日元1,298,000（港幣約$75,721），而2023年最新價錢是日元1,452,000元（約HK$84,705元），升幅高達12％。

>>> 購買方法︰Farfetch<<<

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Kelly 25cm (Togo)（farfetch）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 18cm Epsom

Hermès Constance 18cm Epsom 在2021年的價格為 USD7,700（港幣約$60,440），2022年價格則加至USD7,950（港幣約$62,400），而2023年最新價錢是日元1,166,000（港幣約$68,020），漲幅約14%。

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Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 18cm Epsom（farfetch）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Hermès Mini Lindy TC

Hermès Mini Lindy TC在2022年價格則加至日元821,700（港幣約$47,935），2023年的價格調整為人民幣914,100（港幣約$53,325），升幅高達11％。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Hermès Mini Lindy TC（farfetch）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Hermès Kelly To Go

將經典的 Kelly 系列變成迷你版，自推出後受到一致好評，更大受上班族女生的喜愛。在2022年價格是日元601,700（港幣約$35,101），在2023年則加至日元768,900（港幣約$44,855），加幅高達約28%左右。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Hermès Kelly To Go（farfetch）

資料來源：小紅書@Xiaoma