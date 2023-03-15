BottegaVeneta手袋2023｜10款淡黃色手袋推介 淡雅清新感春日必收

Bottega Veneta手袋2023｜春天即將來臨，各大時尚品牌每年都會趁著春夏，推出不少充滿春日感的繽紛色調時尚單品，櫻花粉、薄荷綠等色調當然不能少得，但淡黃色系也是個不錯的選擇！Bottega Veneta 為一系列經典時尚單品抹上柔美的淡黃色「Ice Cream 冰淇淋黃色」，淡淡的色彩給人一種淡雅清新感，特別適合作為春日造型的點綴！



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Bottega Veneta手袋2023｜Bottega Veneta 為一系列經典時尚單品抹上柔美的淡黃色「Ice Cream 冰淇淋黃色」！（lurehsu@IG）

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Jodie HK$19,900

提到Bottega Veneta的經典手袋系列，不得不提「Jodie」吧！擁有著眾多顏色選擇，每次推出新色調，Jodie 手袋也絕對榜上有名！Jodie 手提包採用了品牌經典的編織皮革設計，令手袋看起來更具質感，圓潤的輪廓優雅可愛，配以手柄處的扭結設計，加上小型（Mini）尺寸的實用性，頓時成為適用於各種場合的時尚感單品！

Bottega Veneta手袋2023｜Mini Jodie HK$19,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Small Padded Cassette HK$26,900

Bottega Veneta的枕頭包絕對是一眾時尚愛好者的必收之選！Padded Cassette手袋以放大版的編織格紋作為特色，配以立體感設計塑造出蓬鬆柔軟觸感，背起來略帶型格感，看起來也令人感覺療癒，難怪自推出至今一直是時尚迷的焦點袋款。今次為手袋注入了淡黃新色，令手袋更顯柔美，相當值得入手！

Bottega Veneta手袋2023｜Small Padded Cassette HK$26,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette Belt Bag HK$14,900

Bottega Veneta的Cassette Belt Bag，作為女生的妳平日可能甚少留意得到，因為這款腰包是男裝款式，但女生們當作中性日常腰包佩戴，亦別有一番風味，有助散發出知性型格感，而且簡單配襯日常休閒穿搭，也能作為增添時尚感的小點綴！腰包採用了品牌經典的編織格紋，附有可調節式腰帶，作腰包或斜背佩戴也可以！

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette Belt Bag HK$14,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Knot HK$30,900

這款 Knot 手袋採用極之緊密的 Intrecciato 編織所打造而成，彰顯出品牌的精緻工藝，配以耀眼奪目的金色扣飾，更顯高貴時尚感，迷你的袋身，尤其適合用作配襯晚裝造型，突顯高雅氣質！

Bottega Veneta手袋2023｜Knot HK$30,900（Bottega Veneta 官網）

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