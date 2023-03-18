萬元內可入手LOEWE全新編織手袋！A4尺寸實用、A5小巧甜美

LOEWE｜近日氣溫逐漸上升，預示著春夏季即將來臨，很適合換上一個清新的編織手袋﹐LOEWE最近推出了酒椰纖維手提包，由品牌創意總監Jonathan Anderson，將時尚及實用融入其中。這次全新登場的酒椰纖維手提包共推出A4、A5兩個尺寸，顏色方面則有原色及黑色，非常適合將踏入的春夏季。



LOEWE 酒椰纖維標準A4 手提包 HK$12,300（LOEWE官網）

LOEWE 酒椰纖維標準A4 手提包 HK$12,300

LOEWE這次全新手提包是以酒椰纖維編織而成，外形方方正正，廓形簡潔不花巧。手袋採用A4尺寸，容量是非常足夠，而且大小適中，即使是亞洲女生揹在身上，也不會太大。而手袋袋身飾有撞色效果的LOEWE標誌，簡單設計但同時又有品牌辨識度。

LOEWE 酒椰纖維標準A4 手提包 共兩色

酒椰纖維標準A4手提包具有小牛皮手提位，以及可拆卸和調節的揹帶，而內部則是寬敞的收納空間。酒椰纖維手提包共推出兩色設計，包括原色及黑色供選擇，原色袋身是搭配黑色LOEWE標誌，而黑色袋身則是搭配白色LOEWE標誌，兩款編織手袋都是充滿春夏清爽感。

LOEWE 酒椰纖維標準A5 手提包 HK$9,750

酒椰纖維標準手提包除了A4尺寸外，還推出了A5尺寸，猶如縮小版，同樣都是在袋身中間飾LOEWE標誌。A5手提包亦備有原色及黑色兩款設計，使充滿夏日清新氣色的手袋，頓時多了一份甜美感。而A5尺寸的手提包配有小牛皮頂部手提位，以及可拆卸和調節的肩帶，無論是單手提還是斜揹，都能為穿搭增添夏日活力。