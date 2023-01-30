盤點15款黑色精品卡片套　LV、Gucci、Dior、Celine、Loewe、YSL

從聖誕節、跨年一路至農曆新年，滿滿節慶的氛圍，不只給人幸福感，同時也點燃了每個人的購物慾。



對於初次想賣精品的人來說，卡片套絕對是最好入手的單品，儂編在這裡整理出15款「黑色精品卡片套」推薦，其耐看、百搭的特性，不管是送禮還是犒賞自己，全部都超級適合！

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Dior

Dior 不只優雅，品牌在創意總監 Maria Grazia Chiuri 帶領下還多了幾分率性的樣貌！這只純黑色的卡片套，運用耐用粒面皮質呈現，再搭配上簡練的 CD 縮寫字樣，中性的設計，男女用都OK！

Fendi

已故計師 Karl Lagerfeld，在過去曾用一只 F 圓形 logo 創造出多款膾炙人口的設計，這次品牌將其符號運用於卡片套上，搭配上風琴式的隔間設計，讓這只卡片套擁有超強的收納空間。

Bottega Veneta

以編織工藝起家的 Bottega Veneta，品牌巧妙的將其編織紋路化身為格紋設計，讓這只兼具零錢包功能的卡片套擁有極具時髦的設計感，大量的隔層空間，讓妳能好好的分類不同的卡片，搭配上可收納零錢及紙鈔的拉鍊夾層，非常適合喜歡小廢包的女孩拿來當錢包使用。

Louis Vuitton

將經典的 monogram 老花圖紋運用壓印的方式呈現，展現了 Louis Vuitton 其品牌的標誌性特色，再細節處以金色的鉚釘扣飾呈現，內斂的將精品的奢華點著其中。

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Loewe

Loewe 的 Puzzle 包，以童趣感十足的三角符號構成，展現出設計師玩味十足的設計，這款卡件便延續其特色，將所有隔層以三角型斜線的方式勾勒，再搭配上兩種不同壓紋的呈現的皮質，即便是全黑的款式，亦能展現其豐富的層次。

Gucci

帶給人復古意象的 Gucci，在這只卡片套上運用摩登感十足的山形紋呈現，並搭配上經典的 GG logo 符號，其金屬釦件上皆以金色的材質呈現，讓其卡片套能延續品牌一貫的雋永氣息。

Celine

用一只「Triomphe」凱旋門符號征服少女的 Celine，這次將其符碼以皮革壓印拼接的方式呈現在卡片套上，其細膩的皮質面料搭配上全黑的配色，不用過多的點綴就能再次征服酷女孩的荷包。

Saint Laurent

個性代表的 Saint Laurent，這次運用小羊皮為基底面料，並運用信封式的廓形搭配上菱格紋衍縫的設計，簡簡單單的 YSL 字樣點綴，將品牌極其性感奢華的形象完美的展現在一只卡片套上。

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Balenciaga

身為時尚圈的叛逆表率，Balenciaga 在卡片套的設計上也很有自己的想法！這款運用其品牌經典包型為靈感設計的卡片套，搭配上不羈的塗鴉設計，讓卡包也能充滿創意總監 Demna 的奇想與繆思。

Burberry

這款Burberry 卡片套運用動物壓紋表現出率性的樣貌，再加上近年來紅翻天的 TB logo 符號，喜歡獨特設計風格的女孩，這款卡片套一定很適合妳。

Tod's

Tod's 「Kate」系列用鎖鏈符號代表著人與人之間的緊密聯繫，這次品牌將其扣環運用在卡片套上，其符碼自帶的份量感，讓一只卡片套亦能擁有品牌典雅的氛圍。

Bvlgari

珠寶品牌 Bvlgari，近年來皮件時髦的設計，亦成為許多女生的最愛，這次在卡片套的設計上拆解了品牌字樣，透過最簡練的風格，讓一只卡片套能男女通用。

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Salvatore Ferragamo

換了新設計師的 Salvatore Ferragamo，在近期用新的面貌重新抓住年輕人的目光！這款卡片套運用鏈帶包的思維做設計，加入了金色鏈袋的搭配，讓它也能成為搭配裝飾用的小掛包。

Miu Miu

充滿少女心的 Miu Miu，這次將品牌運用在包袋上的抓皺設計化為小卡片套，搭配上金色鏈帶的點綴，讓其可愛浪漫的氛圍推向頂點。

Valentino

Valentino 這款卡片套運用堅韌的粒面牛皮呈現，並搭配上品牌極具話題的 V 字金釦，細緻且不過於複雜的設計，再送禮上絕對能完美不失手。

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