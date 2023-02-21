春夏8款鼠尾草綠精品短銀包　CHANEL，DIOR、LOEWE、BV、FENDI

隨著天氣已經逐漸回暖，2023春夏的配件已經隨之登場！



而當中令人喜愛的就是「鼠尾草綠」的顏色，彷彿置身青青草地，小編因此整理了8款鼠尾草綠的精品短銀包，想必可以在迎向春天時，都能從包裡拿出令人稱羨的銀包！

春夏熱門鼠尾草綠精品短銀包精選Top 8（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01. Chanel

Chanel的短銀包在櫃上要搶的話，動作真的要手刀快！隨著春夏的到來，經典的菱格紋三折短銀包，穿上了草綠色的繽紛色彩，也有獨立的散紙空間、卡片格設計，相信擁有它運勢會變得嚇嚇叫！

02. Bottega Veneta

送禮自用兩相宜的短銀包，若是第一次入手精品肯定會先換短銀包、錢包，2023上半年想一款精品送給心上人或自己，可以考慮這一款，中性的顏色不管是男是女用起來都不會尷尬！

03. Dior

Dior的馬鞍包變小了？這一款短銀包把「Saddle」馬鞍包的元素解構，把精髓通通集合到短銀包上，是個非常適合時尚迷的短銀包款式，看見它就會想到品牌的歷史沿革，是個可以投資的單品！

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04. Fendi

「Baguette」包包已經紅翻天！把法棍包上的金屬扣環、FF Logo壓紋，通通濃縮到這款短銀包上，更穿上了時髦的鼠尾草綠色，亮面的皮革質感，是個實而不華的好選擇！

05. Loewe

有沒有人也是個無包不歡的朋友？每天一定要換包包搭配穿搭，才願意出門！那麼就一定要找到一款卡片格充足、有散紙位，可以剛好塞進小廢包當中的短銀包，而看到這款整個心花怒放，完全符合短銀包的需求！

06. Celine

Celine在創意總監Hedi Slimane上任後，頻頻以「Triomphe」的標誌性的金屬Logo世人，而換上清新寡欲的鼠尾草綠，有種遠離塵囂，一種嶄新的高級感，更是非常摩登，推薦給生來與眾不同的女孩。

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07. Chloé

Chloé過去以「Marcie」包款在時尚圈很紅，而沉寂一度時間後，近年來又隨著創意總監Gabriela Hearst的設計回到設計元素中，而這款短銀包帶著微黃的草綠色，非常適合有點復古懷舊的女孩！

08. Bally

瑞士品牌Bally在婆婆媽媽的眼中皮革品質的保證戶，皮質柔軟而滑順，而近年來也力求年輕化，銀包上把太「老土」的元素捨棄並簡化，現在也穿上了時髦的「鼠尾草綠」，不想撞包的女孩可關注！

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