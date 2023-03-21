Chanel手袋5大保養禁忌：忌酒精清潔！港男消毒名牌手袋被狠罵？

名牌手袋保養禁忌｜辛苦儲錢買回來的名牌手袋，如果不小心割花及弄污了，一定會心痛得如刀割一樣！最近有網民就在討論區上分享指，自己出於好意地替女友消毒CHANEL手袋，怎料被女友大罵兼罰做「廳長」，令港男大感無奈！原來用消毒噴霧清潔手袋，會對皮革造成損害？手袋的清潔保養是一門高深學問，若然處理不當，分分鐘影響手袋使用壽命，甚至價值，《01女生》一於為大家盤點5大名牌手袋保養禁忌！



名牌手袋保養禁忌｜辛苦儲錢買回來的名牌手袋，如果不小心割花及弄污了，一定會心痛得如刀割一樣！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

名牌手袋保養禁忌｜港男替女友消毒Chanel手袋 慘被罰做廳長

最近有位男網民在香港討論區以「幫女朋友消毒包包，結果被罰去瞓廳」為題發帖文，分享指因疫情期間建立了一個習慣，就是外出後回到家都會把隨身物品，包括手機、銀包、手袋消毒一下。樓主日前跟女朋友行完街回家後，就趁女友洗澡時，順便幫女友的隨身物品清潔一下，抹一抹手機，消毒一下手袋，打算表現出自己暖男的一面。

怎料女友洗完澡出來得知後，不但沒有稱讚，更大叫了一聲然後衝過去檢查她的CHANEL手袋，大罵樓主這樣噴上消毒產品會對手袋皮革造成損害，女友更生氣得罰樓主做「廳長」，令樓主大感無奈及不解！其實用酒精消毒手袋是否確實會對手袋造成損害呢？除此之外，還有甚麼手袋保養禁忌，這些資訊不論男女都要知道，了解清楚才可以延長手袋使用壽命，男友們也可以避免被女友責罵吧！

名牌手袋保養禁忌｜最近有網民就在討論區上分享指，自己出於好意地替女友消毒CHANEL手袋，怎料被女友大罵兼罰做「廳長」！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

名牌手袋保養禁忌｜5大手袋保養禁忌必知！

名牌手袋保養禁忌1｜不要用酒精消毒手袋

酒精具有溶解性，接觸到皮革會破壞及溶解皮革表面的漆皮，酒精揮發過程中甚到會導致皮革褪色及出現白點，如果真的想替手袋消毒殺菌的話，建議選用紫，為線殺菌器，透過紫外線照射手袋，這有助溫和地消毒而且不傷皮革！

名牌手袋保養禁忌2｜防止手袋變形不要亂塞報紙

有些女生為令手袋保持堅挺、不變形，會在手袋內塞報紙，報紙的確有效幫助手袋保持原本形狀，而且具有吸濕作用，達到防潮作用，但一般報紙印有油墨，有機會令手袋皮革染色。建議可在手袋內放入舊T恤或毛巾作為填充物，如果真的要用報紙的話，就建議塞白報紙！

名牌手袋保養禁忌｜手袋的清潔保養是一問高深學問，若然處理不當，分分鐘影響手袋使用壽命。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

名牌手袋保養禁忌3｜避免在手袋放過多防潮乾燥劑

香港天氣潮濕，為免手袋發霉，不少人在收納手袋時會加入防潮乾燥劑，但如果擺放太多，會令手袋過度抽濕，處於過於乾燥的狀態有機會令皮革乾裂。比起擺放大量防潮乾燥劑，隔星期把手袋拿出來透氣，是比較有較的手袋保養法！

名牌手袋保養禁忌4｜避免讓手袋陽光照射

雖然紫外線有助消毒殺菌，但皮革表面在高溫下會容易出現褪色及破裂，所以要避免被陽光直射，擺放在陰涼處便可。

名牌手袋保養禁忌｜5大名牌手袋保養禁忌要知道！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

名牌手袋保養禁忌5｜避免用濕紙巾抹走污漬

當手袋現污漬，如果用濕紙巾輕輕擦拭分分鐘令手袋愈抹愈污糟，建議用少量肥皂混合溫水，順著皮革紋理地擦拭手袋，然後放在通風位置待乾。