名牌手袋｜6款真皮袋保養方法教學　漆皮乾裂忌濕布怎除食物漬？

手袋如何保養？名牌手袋如CHANEL、Dior、Hermès等，長期使用難免弄髒刮花，手袋更耐用耐磨，定期保養非常重要，不同皮質手袋各有保養秘訣，用錯方法隨時毀掉心頭好，名牌手袋有6種常見皮質，一文教你保養方法。



名牌手袋要妥善清潔保養，否則容易因磨擦出現划痕或積存污垢，引致發霉、變黃等不可逆轉的問題，手袋保養不可懶，每次使用後需作簡易保養步驟，因應手袋不同皮質類型，有不同的保養方法。

平日使用名牌手袋，難免會積存灰塵、刮花，甚至不小心沾上雨水漬或食物漬。(misselvani@ig)

小羊皮：被刮花以棉布將污漬吸乾

名牌手袋以不同皮質所造，當中小羊皮皮質柔軟、彈性好，加上真皮感強是常見手袋材質；若有輕微划痕，以乾淨手指沾取少量皮革保養油脂，用指腹輕力打圈讓刮痕減弱；接觸到水或油脂，盡快以吸水性強的棉布將污漬吸乾便可，平日亦要避免被陽光曝曬及接觸高溫的環境，令手袋保養得更好。

絨面麂皮：污清位用爽身粉吸收油脂

另一是秋冬手袋常用的皮質—絨面麂皮，類似絨毛的獨特觸感，深受女生喜愛。但麂皮手袋在保養起來卻有一大學問，例如：若沾上食物油脂，在污漬位用少量爽身粉，並靜待其吸收油脂，便可解決油漬問題。處理頑強的紅酒漬，只需在乾淨棉布上滴幾滴白醋，輕擦拭污漬部位便可去除污漬；平日保養只需用麂皮專用刷，順著相同方向刷麂皮，就可以刷去布料去除灰塵。

皮革保養如日常護膚一樣，用正確的方法清潔和保護，可讓皮革保持潤澤光亮、柔軟。

牛皮：沾污漬可用過期的乳液去污

牛皮質地強韌但柔軟，表面紋理細緻緊密，耐刮又透氣耐用； 牛皮不易刮花，較難看到使用痕跡，毋須打蠟，若不小心被水或雨沾濕後，要即用柔軟乾布擦乾，放通風陰涼處晾乾； 至於皮革沾污漬，可用過期的乳液、面霜和護手霜把污漬擦掉，建議每隔月擦上專門的皮革護理劑或油脂，滋潤纖維讓皮質變得更柔軟，避免陽光曝曬及切勿放置在潮濕環境。

▼▼▼【按圖看】掌握以下6種手袋皮質保養秘訣，讓名牌手袋壽命延長，甚至如新的一樣？▼▼▼

+ 13

同場加映：【按圖看】12款人氣名牌復古手提袋推介：Gucci Sylvie系列外框搭配圓柄手挽復古貴氣？LV PETITE MALLE可一袋三用？▼▼▼

+ 20

同場加映：【按圖看】10款名牌馬鞍袋推介：DIOR Mini Saddle Shoulder Strap Pouch小巧卻實用？FENDI Moonlight Bag馬鞍袋設計有驚喜？▼▼▼