Tiffany&Co.頸鏈、耳環、手鏈｜26款首飾推介　Tiffany Lock必收

Tiffany&Co.頸鏈、耳環、手鏈推介｜Tiffany & Co.首飾向來深受女生喜愛，價格相對親民，小資女們相信也可以負擔得起！Tiffany & Co. 多款頸鏈、耳環、手鏈、手鐲都充滿設計細節，自用或用作送禮也絕對是不二之選！《01女生》就為大家盤點26款Tiffany & Co. 頸鏈、耳環、手鏈、手鐲推介！



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Tiffany&Co.頸鏈、耳環、手鏈推介｜Tiffany & Co. 的首飾向來深受女生喜愛，價格相對親民，小資女們相信也可以負擔得起！（tiffanyandco＠IG）

Tiffany&Co.頸鏈、耳環、手鏈推介｜Tiffany & Co. 推出多款頸鏈、耳環、手鏈、手鐲，而且每款都充滿設計細節，自用或用作送禮也絕對是不二之選！（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.耳環2023｜Elsa Peretti® Open Heart 針式耳環

比起高調的耳環款式，很多女生都會偏向選擇一些簡約設計，簡單得來又可以為時尚造造微微點綴！而這款 Open Heart 針式耳環款式簡單，採用了鏤空心形設計，設計簡單而不失細節感，呈現出經典優雅感覺，加上近來掀起心形首飾熱潮，把握時機入手就最適合不過！

Tiffany & Co.耳環2023｜Elsa Peretti® Open Heart 針式耳環（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.耳環2023｜Return to Tiffany™ Love Tiffany Blue 心形耳環

提到 Tiffany & Co.，當然不得不提品牌標誌性的 Tiffany Blue 吧！這款 Love Tiffany Blue 心形耳環在心形純銀耳環上配以 Tiffany Blue 琺瑯塗層，令耳環更添玩味，絕對是 Tiffany 迷們不得不收的款式吧！

Tiffany & Co.耳環2023｜Return to Tiffany™ Love Tiffany Blue 心形耳環（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.手鐲2023｜Tiffany Lock 手鐲

Tiffany & Co. 於2022年8月推出全新的中性珠寶系列「Tiffany Lock」，採用中性設計，並主打日常配戴的風格，希望一改以往對珠寶較適合女士佩戴的刻版印象。品牌把系列命名為「Tiffany Lock」，象徵著緊密連繫與親密無間的感覺。這款 Tiffany Lock 手鐲採用了創新的扣鉤設計，與品牌標誌性的掛鎖功能有所呼應，18K玫瑰金的手鐲，上面綴以白金半密鑲鑽石，相當高雅，而且男女均適合配戴，尤其適合作為與伴侶的情侶手鐲。

Tiffany & Co.手鐲2023｜Tiffany Lock 手鐲（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Tiffany Knot 鏈墜

這款鏈墜採用了 Tiffany Knot 經典圖案，以紐約街頭鐵絲網的「鏈結」作為設計靈感，圓滑輪廓配上鏈結，呈現出強烈對比，同時象徵著人與人之間連繫的力量，以黃金及密鑲鑽石製成，為頸鏈增添高雅感，散發出閃亮光芒。

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Tiffany Knot 鏈墜（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.手鏈2023｜Return to Tiffany™ Lovestruck 心形吊飾手鏈

Return to Tiffany™系列，以獨特的心形吊飾設計，浪漫感十足，向來深受女生喜愛，亦是給摯愛及閨密送禮的不二之選！這款 Lovestruck 心形吊飾手鏈，採用了18K玫瑰金箭形針扣，配合標誌性的心形吊飾，兩者配襯得相當完美！

Tiffany & Co.手鏈2023｜Return to Tiffany™ Lovestruck 心形吊飾手鏈（Tiffany & Co.官網）

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Tiffany Keys 結形鑰匙鍊墜

Tiffany & Co.的18K 玫瑰金鑲圓形明亮式切割鑽石鑰匙鍊墜，鑰匙的造型配合鑽石點綴相當華麗！

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Tiffany Keys 結形鑰匙鍊墜（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.耳環2023｜Tiffany HardWear 鍊結垂墜式耳環

這款Tiffany HardWear 鍊結垂墜式耳環，採用鍊結設計，設計雖然簡約，但連貫流暢的感覺更顯時尚優雅感！

Tiffany & Co.耳環2023｜Tiffany HardWear 鍊結垂墜式耳環（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Return to Tiffany™ 粉紅雙重心形吊飾鏈墜

Return to Tiffany™ 粉紅雙重心形吊飾鏈墜可說是品牌大熱的頸鏈款式，鏈墜配有一對標誌性迷你心形吊飾，其中一件心形吊飾鑲有圓形明亮式切割鑽石，另一件則採用了粉紅色琺瑯飾面，充滿玩味感！

Tiffany & Co.頸鏈2023｜Return to Tiffany™ 粉紅雙重心形吊飾鏈墜（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.手鏈2023｜Paloma Picasso® 雙重 Loving Heart 手鏈

這款 Paloma Picasso® 雙重 Loving Heart 手鏈，將2個 Picasso 的標誌性心形巧妙地連繫在一起，中間亦綴有18K玫瑰金鑲圓形明亮式鑽石，有著密不可分的象徵。

Tiffany & Co.手鏈2023｜Paloma Picasso® 雙重 Loving Heart 手鏈（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.耳環2023｜Paloma Picasso® 橄欖葉環形耳環

這款Paloma Picasso® 橄欖葉環形耳環，採用了枝葉雕刻，打造出環形耳環，配戴起來散發出優雅氣質。

Tiffany & Co.耳環2023｜Paloma Picasso® 橄欖葉環形耳環（Tiffany & Co. 官網）

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