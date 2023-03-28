Cartier加價｜傳卡地亞4月全球加價達10％！10大保值手錶、飾物

Cartier加價2023｜最近不同時尚品牌，如CHANEL、CELINE等加價消息傳出後，引起大眾紛紛熱議，對於奢侈品也確實是早買早享受！近日又有傳著名珠寶鐘錶品牌卡地亞（Cartier）將於4月全球加價，腕錶、飾物等漲幅約5至10%！《01女生》就為為大家盤點Cartier 10大保值手錶、飾物推介！



Cartier加價2023｜近日又有傳著名珠寶鐘錶品牌卡地亞（Cartier）將於4月全球加價，腕錶、飾物等漲幅約5－10%！（sooyaaa__＠IG）

Cartier加價2023｜TANK AMÉRICAINE 腕錶 HK$29,400起

Cartier 的 Tank 腕錶系列深受不少女生喜愛，更是戴安娜王妃最愛的錶款！Tank Américaine 腕錶以更顯弧形修長的錶殼設計，突顯出優雅氣質。這款小型款 TANK AMÉRICAINE 腕錶採用八邊形錶冠，鑲嵌1顆合成藍色尖晶石，配以亮面海軍藍色鱷魚皮錶帶，絕對是值得入手的入門級之選！

Cartier加價2023｜TANK AMÉRICAINE 腕錶 HK$29,400起（Cartier 官網）

Cartier加價2023｜LOVE 手鐲 HK$35,000

Cartier 的 LOVE 系列充滿浪漫感且能充分象徵愛情，就以這款 LOVE 手鐲為例，採用橢圓形鐲身，配以鐲上的螺絲設計，正正是永恆愛情的象徵。手鐲配備一支螺絲刀，戀人之間一人戴手鐲，一人保管螺絲力，有著緊密相連的意義。LOVE 手鐲的設計雖然簡約，但卻暗藏著非凡意義。

Cartier加價2023｜LOVE 手鐲 HK$35,000（Cartier 官網）

Cartier加價2023｜TRINITY 手鐲 HK$5,500

Cartier 這款 TRINITY 手鐲絕對是小資女不得不入手的飾物款式之一，品牌採用18K白色黃金、18K黃金、18K玫瑰金三個環圈繾綣交織作為設計概念，而這三種不同的金分別象徵著愛情、友情及忠誠，三環彼此緊緊相扣著，正如始終不渝、不可分割的感情，自用或送禮都是個不錯的選擇！

Cartier加價2023｜TRINITY 手鐲 HK$5,500（Cartier 官網）

Cartier加價2023｜JUSTE UN CLOU 項鏈 HK$35,600

Cartier 的 JUSTE UN CLOU 系列設計簡約但不平凡，這款項鏈採用標誌性的釘子設計，配飾上再綴以明亮式切割圓鑽，散發著高雅氣質。

Cartier加價2023｜JUSTE UN CLOU 項鏈 HK$35,600（﻿Cartier官網）

Cartier加價2023｜CLASH DE CARTIER 戒指 HK$17,700

Cartier 這款 CLASH DE CARTIER 戒指採用了獨特的交織設計，結合飾釘、方訂及圓珠，散發出摩登俐落的感覺，整體感覺耀眼奪目，作為日常飾物佩戴，瞬間為時尚造型增添細節！

Cartier加價2023｜CLASH DE CARTIER 戒指 HK$17,700（﻿Cartier 官網）

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