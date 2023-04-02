約會穿搭｜林襄5套教科書級示範　甜美又性感讓男神眼睛離不開妳

樂天女孩成員「林襄」因為甜美的臉蛋、穠纖有度的身材而被譽為「啦啦隊女神」，人氣持續狂飆，IG 已經擁有超過百萬追蹤，且觸角還伸及主持界，寫真集更是爆賣！



除此之外，她的私服穿搭則是走輕甜路線，而甜中又帶點微辣，Dappei 以下整理了 5 套約會穿搭，長假期快到了，準備讓男友被可愛爆擊！

林襄5套約會穿搭示範，保證能將男神、男友迷倒~！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1

Boyish 風也可以穿得可可愛愛，就算都是中性單品，但是粉色調讓整個人散發夢幻泡泡！林襄這套以不敗組合「白 T X 牛仔褲」做基底，短版加高腰讓好比例效果加乘，搭上 oversize 襯衫、踩上酷帥球鞋，就是率性小男孩，而單品的粉色也彼此呼應，視覺一致又和諧。林襄也在髮型上做出俏皮造型，風格會更明確，戶外約會怎麼走跳都不會變瘋婆。

LOOK 2

不想思考太多顏色搭配，就用 Tone on Tone 穿搭搞定。林襄此套維持米色調，並善用異材質、上衣圖樣做出堆疊，視覺上就相當豐富。最舒適的大學 T 配上寬褲維持寬鬆輪廓，針織材質帶出柔美氣息，而羽絨背心也非常適合乍暖還寒的春天。整體像棉花糖一樣澎澎地十分軟萌，男友不可能不心動！

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LOOK 3

想當日系妹子也沒問題，林襄此套為搭黨做示範，雖然是黑寬褲加上白上衣，但抓皺設計讓素面穿搭更有細節而耐人尋味，搭上牛油果綠針織外套增添春天氣息，再以耳環、髮夾點綴，就是清新的日系女子，怎麼拍都像日雜！

LOOK 4

越來越多人入坑露營，雖然露營就是要 CHILL，但是美度還是要保持住，彈力瑜伽褲就是不錯的選擇。林襄以大地色系貫穿此套 OOTD，不僅相當呼應戶外活動，也無需花費過多心力思考配色，一舉數得。

可可色瑜珈褲搭上針織衫、毛帽，就削弱了瑜珈褲的運動感，再用萬用的白色長襪做延伸，也拉直腿部線條，大長腿馬上乍現！一身簡單素淨最適合妝點飾品加分，方形墨鏡對臉型修飾超有感！

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LOOK 5

雖然丹寧永遠不敗，不過今年更是大勢，所以牛仔裙可以拿出來好好做重複穿搭了。這套牛仔裙搭配的白 T 林襄選擇小高領款式，比起圓領、V 領更顯 CHIC 而精緻，在微涼春天也比較保暖，綁帶靴加點酷帥，記得靴筒高度不要落在小腿最寬的地方會顯粗，西外修身又知性也不失正式，不管看展或進出高級餐廳都能自在切換。

Dappei 結語：

林襄的穿搭就是散發一股淡淡的輕甜感，用衣櫃的類似款讓男友被可愛爆擊！就算穩交也要好好打扮自己，每年約會這麽多，學起來絕對划算！



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原文：啦啦隊女神「林襄」5 套約會穿搭示範，甜中帶辣讓男友被可愛爆擊！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】