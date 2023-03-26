西裝穿搭｜不顯老的4大挑選準則　剪裁、顏色、妝髮這樣配超減齡

我們迎來層次感穿搭的最佳時節，又該是西裝重出江湖的時候啦！



在穿著與選擇西裝的時候只要留意一些小細節，任何人都可以穿出時裝週周圍潮人們的氣場感。

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顏色選擇

比較保守的人可以選安全的黑色、灰色、棕色西裝，不過在色彩接受度越來越高的今日，也可以嘗試選擇淡粉色、鵝黃色、芋紫色等等比較柔和卻出彩的顏色，讓穿搭更活潑。唯有要注意選擇白色西裝的時候，如果你不是想要很嚴冷方正或是對比很強的感覺，就不要選擇死白，可以選一些象牙白、亞麻白等比較柔和的款式，就能避免經驗值不足而讓造型看起來很突兀。

款式剪裁

款式對於正式西裝和休閒西裝上就有很大的區別，對於正式的商務西裝來說，可以稍微合身一點，或者有腰身的款式；褲子部分是很大的重點，想讓褲子看起來很「平順」，就要選擇不過度貼腿也不過度寬鬆的尺寸，長度也要避免過長而在腳踝處積成一坨，這樣一來除了讓腿看起來比較修長，也讓人感覺比較有精神，這點不管是男女都是通用的。

休閒西裝就自由很多，以現在崇尚「有力」外表的普遍審美來說，讓整體輪廓增大且有俐落感很重要，因此稍微寬大、墊肩比較厚等特徵的西裝就佔了上風，甚至褲子也能是比較鬆垮、寬大的，講求的是「桀傲不遜」。想看起來比較有精神也可以用腰帶強調腰部曲線，這是增加俐落感的方法。

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內搭單品

西裝裡面穿什麼也是一個很大的學問，如果還是想要穿襯衫，你可以選比較有設計感的款式，比如領子比較大而可以翻到西裝外的、或是顏色、釦子很特別的款式。休閒一點的穿法可以是內搭連帽衫、透膚打底衣等等，而下身可以穿細百褶長裙、牛仔褲、落地直管褲，將正式與隨性結合。

妝髮搭配

最後，時裝周潮人們之所以可以看起來很有氣場，並不只是他們「穿」得很好，而是他們將「全身」都打點得很好，從髮型、妝容、到手指甲的顏色、配件、手袋很多都是悉心搭配過的。我們若想穿出那樣的氣場，頭髮必然是要照顧到的，髮型忌塌、忌油、忌亂，不論是長短頭髮最基本的就是讓頭髮看起來「整齊」，要亂也得是「設計過的亂」，而妝容也至少簡約淡妝，否則穿一身很有氣場的衣服、脖子以上卻像剛睡醒趕上課的學生，看起來相當違和。

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Dappei 結語：

休閒西裝與正式西裝的穿著邏輯有蠻大不同，還是要根據自己所在的行業、場合、公司要求去分辨自己該選的穿衣邏輯，別硬在正式商務會談使用休閒西裝的穿衣方式，在不同場合選擇對的衣服才是有衣品的行為。



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原文：「西裝」如何穿得不老氣？款式、顏色、搭配單品這樣挑，你也能穿出時裝周型人氣場！

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