大屁股穿搭術｜A、H 剪裁隱藏豪華臀　3款長褲顯瘦修身視覺減3KG

雖然老一輩都覺得大屁股的女生才好生孩子，可是我們並不想明明沒這麼胖，卻因為大屁股讓視覺體重多了三公斤阿！



大屁股女孩的吶喊我們都聽到了，這次不用這裡遮那裡擋了，其實可以用穿搭小心機來縮小大屁股，大屁股其實限制沒有想像的多，放心把自己交給 Dappei ！

3招修飾大屁股，告別假胯寬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

▎A、H 剪裁魔力

大屁股女孩在挑選下半身單品的時候，A-LINE 跟 H 型剪裁都能助你一臂之力，A 字裙從腰間順暢的向外散出，如此就能讓大屁股直接隱形，誰也不知道大屁股的存在，而長版、H 剪裁的連身裙會讓身體看起來碩長又筆直，神不知鬼不覺的成功藏好大屁股，但記得材質要選擇硬挺一點的，若是太鬆軟的材質會貼在大屁股上，那就功虧一簣了。

▎MOM JEANS 、男友褲、寬褲 助你一臂之力

適合大屁股女孩的褲款其實非常多，最近復古風大熱的 MOM JEANS 、男友褲，由於本身設計就是臀部較為寬鬆，又露出最細的腳踝處超顯瘦，另外寬褲也是大屁股女孩一大福音，跟 A 字剪裁一樣道理，最寬處都落在下方，相較下大屁股一點都不大了，十分修飾！

褲子材質一樣記得如上述所說，選擇硬挺材質，也要選擇高腰款式，若是低腰會讓視線集中在臀部，反而會讓人注意到大屁股，高腰能打造逆天長腿以外，對修飾大屁股也很有效果！

同埸加映：Uniqlo x Ines春夏系列 4大法式穿搭重點 必買連身裙、亮色恤衫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

▎短褲挑選唯一準則

夏天不論如何都要穿的短褲，但也有專屬大屁股的款式，像是貼身、燈籠短褲都千萬不要，褲款一定要跟大腿之間有空間的寬管最合適！

延伸閱讀：

《灌籃高手》櫻木花道其實是「日本暴走族」？飛機頭是標配，起源跟戰爭有關 ⋯ 深度揭秘神秘族群！

盤點 8 件此生必收「牛仔褲」推薦，元老 Levi’s、極簡 A.P.C.、日牌 orslow 給你整個丹寧宇宙！

原文：胯寬別怕！超簡單「大屁股穿搭術」顯瘦又修身，視覺減重 3 公斤立刻有感！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】