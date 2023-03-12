微胖女穿搭｜4款針織衫顯瘦穿搭　肉肉女穿上即減5kg踢走虎背熊腰

很多微胖女孩在秋冬天都不知道該如何穿衣服，為了有效的遮住自己的肉肉，隨手就穿上衛衣，但這些衣服穿上後不但不顯瘦，還讓你整個人看起來虎背熊腰！



小紅書穿搭博主分享4款肉肉女必備的針織上衣，微胖女孩一定要懂得凸顯自身的身材優勢，但同時也要避開想要隱藏的贅肉，成為自信女孩也就分分鐘的事了～

微胖女孩4款必備針織衣，只要買對妳也可以穿出顯瘦好身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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肉肉女必備

1. 掛脖針織衫

第一款掛脖針織衫非常適合斜方肌比較大的女孩們，在基礎的針織衫上增添一點點小設計，彈性大且包容性又很強的針織衫，穿上身後顯瘦還非常顯身材，無論是搭配休閒褲或是西裝褲都非常適合！

2. 復古針織衫

復古針織衫做了一點V的設計，綠色的上衣還非常突顯膚色，長度的話剛好是落在腰部的附近，剛好是在腰部最細的那一圈，就不用擔心會有顯胖的問題發生，這種上衣只要隨意搭配裙子或是牛仔褲，精緻休閒風馬上就出來了！

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3. 運動風針織杉

這一款針織衫在領子的部分屬於V領的設計，可以突顯鎖骨，視覺上讓肉肉女直接-5kg，前面的拉鏈可以隨自己的心情去做調整，如果想要小露性感，那拉鏈就可以再往下拉一點點，想要當作外套也不是問題。

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4. V領撞色針織衫

這一款撞色針織杉其實暗藏許多小心機，由於是拼接的設計，所以能讓脖子的地方顯得更細長、臉更小，腰部的地方屬於U型的設計，把腰身突顯出來的同時還能遮住前方的小肚肚，就算坐著也不會溢出肚子上的肉，是所有肉肉女都必備的一款針織衫！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】